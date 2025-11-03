خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

تشکیل شورای صلح کارگری در دزفول؛ گامی مؤثر برای کاهش اختلافات کارگری / لزوم حمایت دستگاه‌های اجرایی کشور از شرکت‌های تعاونی جهش مسکن کارگران صنعتی ساختمانی

تشکیل شورای صلح کارگری در دزفول؛ گامی مؤثر برای کاهش اختلافات کارگری / لزوم حمایت دستگاه‌های اجرایی کشور از شرکت‌های تعاونی جهش مسکن کارگران صنعتی ساختمانی
کد خبر : 1708578
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان خوزستان با اشاره به پیگیری‌های این نهاد در حوزه معیشت و حقوق کارگران، از راه‌اندازی شورای صلح کارگری در شهرستان دزفول به عنوان اقدامی مؤثر در حل اختلافات کارگری و تحقق عدالت اجتماعی یاد کرد و از همکاری دستگاه قضایی استان و نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

کریم خدیور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار داشت: «کانون انجمن‌های صنفی کارگری، نهادی مدنی و مستقل است که با هدف صیانت از حقوق و منافع مشروع و قانونی کارگران تشکیل شده و به عنوان صدای واحد هزاران کارگر زحمتکش استان خوزستان فعالیت می‌کند.»

وی با بیان اینکه رسالت اصلی این کانون، ایجاد همبستگی و پیگیری مستمر مطالبات قانونی جامعه کارگری است، افزود: «این نهاد از طریق انجمن‌های صنفی زیرمجموعه خود، برای بهبود وضعیت معیشتی، ارتقای ایمنی محیط کار و احقاق حقوق کارگران تلاش می‌کند و در این مسیر، تعامل مثبتی با دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان برقرار کرده است.»

خدیور با قدردانی از ریاست دادگستری شهرستان دزفول، دادستان و ریاست شورای حل اختلاف شهرستان دزفول، گفت: «توجه ویژه مجموعه قضایی استان به خواسته‌های کارگران، به‌ویژه در زمینه تأسیس شورای صلح کارگری، قابل تقدیر است. بدون شک، ایجاد چنین شورایی گامی مؤثر در راستای کاهش اطاله دادرسی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان خواهد بود.»

به گفته وی، راه‌اندازی شورای صلح کارگری می‌تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ گفت‌وگو، ایجاد تفاهم در محیط‌های کار و تقویت امنیت شغلی کارگران ایفا کند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری خوزستان همچنین با اشاره به تأسیس شرکت تعاونی جهش مسکن کارگران صنعتی ساختمانی برای اولین بار در کشور، خوزستان و دزفول، از نماینده مردم شریف شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی بابت پیگیری تشکیل این شرکت تعاونی و اقدام برای واگذاری زمین رایگان به کارگران قدردانی کرد و افزود: «تأمین مسکن کارگران یکی از مطالبات اصلی و دیرینه جامعه کارگری است و این اقدام، در جهت ارتقای رفاه و کرامت این قشر خدوم انجام گرفته است و انتظار داریم تمام دستگاه‌های اجرایی استان‌های کشور، با جامعه‌ی کارگری در این خصوص نهایت همکاری و حمایت را داشته باشند.»

خدیور گفت: «حرکت‌های جهادی و انقلابی از این دست، مصداق بارز توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم قوه قضائیه در زمینه احقاق حقوق عامه است. امیدواریم با تداوم همکاری و حمایت نهادهای مسئول، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر بهبود وضعیت کارگران استان خوزستان برداریم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ