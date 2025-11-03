کریم خدیور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان اظهار داشت: «کانون انجمن‌های صنفی کارگری، نهادی مدنی و مستقل است که با هدف صیانت از حقوق و منافع مشروع و قانونی کارگران تشکیل شده و به عنوان صدای واحد هزاران کارگر زحمتکش استان خوزستان فعالیت می‌کند.»

وی با بیان اینکه رسالت اصلی این کانون، ایجاد همبستگی و پیگیری مستمر مطالبات قانونی جامعه کارگری است، افزود: «این نهاد از طریق انجمن‌های صنفی زیرمجموعه خود، برای بهبود وضعیت معیشتی، ارتقای ایمنی محیط کار و احقاق حقوق کارگران تلاش می‌کند و در این مسیر، تعامل مثبتی با دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان برقرار کرده است.»

خدیور با قدردانی از ریاست دادگستری شهرستان دزفول، دادستان و ریاست شورای حل اختلاف شهرستان دزفول، گفت: «توجه ویژه مجموعه قضایی استان به خواسته‌های کارگران، به‌ویژه در زمینه تأسیس شورای صلح کارگری، قابل تقدیر است. بدون شک، ایجاد چنین شورایی گامی مؤثر در راستای کاهش اطاله دادرسی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان خواهد بود.»

به گفته وی، راه‌اندازی شورای صلح کارگری می‌تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ گفت‌وگو، ایجاد تفاهم در محیط‌های کار و تقویت امنیت شغلی کارگران ایفا کند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری خوزستان همچنین با اشاره به تأسیس شرکت تعاونی جهش مسکن کارگران صنعتی ساختمانی برای اولین بار در کشور، خوزستان و دزفول، از نماینده مردم شریف شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی بابت پیگیری تشکیل این شرکت تعاونی و اقدام برای واگذاری زمین رایگان به کارگران قدردانی کرد و افزود: «تأمین مسکن کارگران یکی از مطالبات اصلی و دیرینه جامعه کارگری است و این اقدام، در جهت ارتقای رفاه و کرامت این قشر خدوم انجام گرفته است و انتظار داریم تمام دستگاه‌های اجرایی استان‌های کشور، با جامعه‌ی کارگری در این خصوص نهایت همکاری و حمایت را داشته باشند.»

خدیور گفت: «حرکت‌های جهادی و انقلابی از این دست، مصداق بارز توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم قوه قضائیه در زمینه احقاق حقوق عامه است. امیدواریم با تداوم همکاری و حمایت نهادهای مسئول، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر بهبود وضعیت کارگران استان خوزستان برداریم.»

انتهای پیام/