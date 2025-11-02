شهادت یکی از نیروهای مدافع امنیت در مسیر بمپور به دلگان
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه از شهادت یکی از نیروهای مدافع امنیت در مسیر بمپور - دلگان خبر داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز یکشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: محمد سیاهانی از نیروهای مدافع امنیت به دست افراد مسلح ناشناس در مسیر بمپور - دلگان شهرستان ایرانشهر به شهادت رسید.
در این اطلاعیه آمده است: شامگاه روز گذشته خودروی یکی از سربازان گمنام امام زمان (عج) و مدافع امنیت به نام محمد (جواد) سیاهانی مورد تیراندازی عناصر داخلی وابسته به گروهکهای معاند و محارب که سوار بر خودروی پژو پارس فاقد پلاک شناسایی بودند، قرار گرفت و به شهادت رسید.
این اطلاعیه میافزاید: علت و جزییات حادثه موضوع در دست بررسی پلیس و نیروهای امنیتی قرار دارد.