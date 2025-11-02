خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت یکی از نیروهای مدافع امنیت در مسیر بمپور به دلگان

شهادت یکی از نیروهای مدافع امنیت در مسیر بمپور به دلگان
کد خبر : 1708467
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه از شهادت یکی از نیروهای مدافع امنیت در مسیر بمپور - دلگان خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: محمد سیاهانی از نیروهای مدافع امنیت به دست افراد مسلح ناشناس در مسیر بمپور - دلگان شهرستان ایرانشهر به شهادت رسید.

در این اطلاعیه آمده است: شامگاه روز گذشته خودروی یکی از سربازان گمنام امام زمان (عج) و مدافع امنیت به نام محمد (جواد) سیاهانی مورد تیراندازی عناصر داخلی وابسته به گروهک‌های معاند و محارب که سوار بر خودروی پژو پارس فاقد پلاک شناسایی بودند، قرار گرفت و به شهادت رسید.

این اطلاعیه می‌افزاید: علت و جزییات حادثه موضوع در دست بررسی پلیس و نیروهای امنیتی قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ