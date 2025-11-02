تکمیل پروژه های کتابخانه ای فارس شتاب می گیرد

به گزارش ایلنا، مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در این دیدار بر ضرورت اتمام پروژه ها تأکید کرد و گفت: لازم است در رایزنی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، پیگیری برای جذب اعتبارات این پروژه ها مورد اهمیت باشد.

محمدحسین فیروزی گفت: کتابخانه های تفیهان، نورآباد، قیروکارزین و کامفیروز به ترتیب بیشترین پیشرفت فیزیکی را دارد؛ در صورت تأمین اعتبار پایدار دو پروژه تفیهان و نورآباد تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: تفاهم نامه چندجانبه ساخت کتابخانه مرکزی شیراز به امضا رسیده و نگاه مسئولان بر این است که اجرای این پروژه با اداره کل راه و شهرسازی فارس باشد؛نیاز است نقشه کتابخانه مرکزی نهایی و مراحل ساخت آغاز شود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس نیز در این دیدار بر تکمیل سریع پروژه های کتابخانه ای تأکید و اظهار کرد: با توجه به نقش کتابخانه های جدید و تنوع خدمات کتابخانه ها، به ثمر رسیدن پروژه های کتابخانه ای مورد تأکید است.

محمدمهدی عبدالهی، تصریح کرد: از هزینه مولدسازی زمین های متعلق به اداره کل راه و شهرسازی برای تکمیل پروژه های کتابخانه ها استفاده شود‌.

