تکمیل پروژه های کتابخانه ای فارس شتاب می گیرد
رایزنی درباره تکمیل شش پروژه «کتابخانه استاد شهید مطهری» شهر نورآباد؛ «کتابخانه روستای تفیهان شیراز»؛ «کتابخانه مرکزی قیروکارزین»؛ «کتابخانه شهر کامفیروز مرودشت»، «کتابخانه مرکزی اقلید» و «کتابخانه مرکزی شیراز» محور دیدار مدیران کل راه و شهرسازی و کتابخانه های عمومی فارس بود.
به گزارش ایلنا، مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در این دیدار بر ضرورت اتمام پروژه ها تأکید کرد و گفت: لازم است در رایزنی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، پیگیری برای جذب اعتبارات این پروژه ها مورد اهمیت باشد.
محمدحسین فیروزی گفت: کتابخانه های تفیهان، نورآباد، قیروکارزین و کامفیروز به ترتیب بیشترین پیشرفت فیزیکی را دارد؛ در صورت تأمین اعتبار پایدار دو پروژه تفیهان و نورآباد تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
وی اضافه کرد: تفاهم نامه چندجانبه ساخت کتابخانه مرکزی شیراز به امضا رسیده و نگاه مسئولان بر این است که اجرای این پروژه با اداره کل راه و شهرسازی فارس باشد؛نیاز است نقشه کتابخانه مرکزی نهایی و مراحل ساخت آغاز شود.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس نیز در این دیدار بر تکمیل سریع پروژه های کتابخانه ای تأکید و اظهار کرد: با توجه به نقش کتابخانه های جدید و تنوع خدمات کتابخانه ها، به ثمر رسیدن پروژه های کتابخانه ای مورد تأکید است.
محمدمهدی عبدالهی، تصریح کرد: از هزینه مولدسازی زمین های متعلق به اداره کل راه و شهرسازی برای تکمیل پروژه های کتابخانه ها استفاده شود.