گسترش تعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با مراکز علمی و فناوری

به گزارش ایلنا از بندرعباس، در آیینی با حضور وحید قانعی فرد مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس و علیرضا نصیری رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان، در راستای گسترش تعاملات بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان با مراکز علمی، فناوری و دانش بنیان این مرکز در پارک علم و فناوری هرمزگان افتتاح شد.

وحید قانعی فرد، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در این خصوص بیان کرد: هدف ما از گسترش تعاملات با مراکز علمی، اجرای تحقیق و توسعه ای است که منجر به فعالیت عملیاتی شود.

وی ادامه داد: با توجه به تحریم های خصمانه استکبار جهانی صنعت نفت بیش از هر صنعتی نیازمند تحقیق و توسعه با تکیه بر دانش جوانان ایرانی است و اگر از دانش بنیان ها حمایت شود و در این راستا سرمایه گذاری صورت پذیرد، توسعه اتفاق خواهد افتاد.

قانعی فرد در پایان گفت: ما در شرکت نفت ستاره خلیج فارس زمینه همکاری با مراکز علمی را فراهم آورده ایم تا تحقیق و توسعه ای که منجر به اجرای عملیاتی در صنعت است، صورت پذیرد.

علیرضا نصیری رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان نیز گفت: امیدواریم با فعالیت های این دفتر ارتباط پایدارتری مابین شرکت نفت ستاره خلیج فارس و مراکز علمی و فناوری انجام شود.

همزمان با این آیین، نخستین تفاهنامه همکاری فناورانه دفتر ارتباط با مراکز علمی و فناوری شرکت نفت ستاره خلیج فارس برای حمایت از طرح دستبند هوشمند پایش سلامت افراد در فضاهای بسته نیز با شرکت شریف صنعت هرمز به امضا رسید.

