قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال صعود است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه یازدهم آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۴ میلیون تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.