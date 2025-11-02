قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه یازدهم آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۴ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

