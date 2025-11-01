انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز در شیراز

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور شامگاه شنبه، ۱۰ آبان به خبرنگاران اعلام کرد که ساعت ۱۸:۰۱ امروز، حریق در یک کارگاه شارژ کپسول در کمربندی، روبه‌روی جوادیه گزارش شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی گفت: در پی اعلام این حادثه، ایستگاه‌های ۱۵، ۴، ۳، ۵، ۸، ۲۰ و ۹ به محل حریق اعزام شده‌اند و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.

