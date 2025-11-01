خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز در شیراز

انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز در شیراز
کد خبر : 1708005
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز از وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه شارژ کپسول گاز در محدوده کمربندی شیراز و اعزام گسترده نیروهای عملیاتی برای مهار حادثه خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور شامگاه شنبه، ۱۰ آبان به خبرنگاران اعلام کرد که ساعت ۱۸:۰۱ امروز، حریق در یک کارگاه شارژ کپسول در کمربندی، روبه‌روی جوادیه گزارش شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی گفت: در پی اعلام این حادثه، ایستگاه‌های ۱۵، ۴، ۳، ۵، ۸، ۲۰ و ۹ به محل حریق اعزام شده‌اند و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ