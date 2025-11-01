به گزارش ایلنا، مهرداد خزایی پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، از وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات جنگلی نزدیک به روستای الیت، در حد و مرز جنگل و مرتع موسوم به "دراکیگ" در مرزن‌آباد چالوس خبر داد.

وی با ابراز نگرانی از دسترسی دشوار به محل حادثه، افزود: این آتش‌سوزی پیش از ظهر امروز رخ داد و به دلیل صخره‌ای بودن منطقه و عدم پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه، اعزام نیروها به محل حادثه با چالش‌های زیادی مواجه است. در حال حاضر گروه‌هایی از یگان حفاظت منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، کوهنوردان و بخشدار مرزن‌آباد به این منطقه اعزام شده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در ادامه اظهار داشت: این آتش‌سوزی در نواحی مرزی میان جنگل و مرتع روی داده است و امیدوارم با توجه به شرایط سخت‌گذر منطقه، هرچه سریع‌تر با امکانات و تجهیزات موجود، آتش خاموش شود.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس حدود ۱۵۶ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی و مرتعی استان را زیر پوشش دارد. بخش مرزن‌آباد چالوس که در مسیر جاده کندوان قرار دارد، علاوه بر یک نقطه شهری، شامل ۱۰۰ روستا است.

