خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران:

آتش‌سوزی در بخشی از جنگل‌های مرزن‌آباد چالوس

آتش‌سوزی در بخشی از جنگل‌های مرزن‌آباد چالوس
کد خبر : 1707978
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران از وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات مرزن‌آباد چالوس خبر داد و گفت: گروه‌های امدادی برای مهار آتش به منطقه اعزام شده‌اند.

به گزارش ایلنا، مهرداد خزایی پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، از وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات جنگلی نزدیک به روستای الیت، در حد و مرز جنگل و مرتع موسوم به "دراکیگ" در مرزن‌آباد چالوس خبر داد.

وی با ابراز نگرانی از دسترسی دشوار به محل حادثه، افزود: این آتش‌سوزی پیش از ظهر امروز رخ داد و به دلیل صخره‌ای بودن منطقه و عدم پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه، اعزام نیروها به محل حادثه با چالش‌های زیادی مواجه است. در حال حاضر گروه‌هایی از یگان حفاظت منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، کوهنوردان و بخشدار مرزن‌آباد به این منطقه اعزام شده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در ادامه اظهار داشت: این آتش‌سوزی در نواحی مرزی میان جنگل و مرتع روی داده است و امیدوارم با توجه به شرایط سخت‌گذر منطقه، هرچه سریع‌تر با امکانات و تجهیزات موجود، آتش خاموش شود.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس حدود ۱۵۶ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی و مرتعی استان را زیر پوشش دارد. بخش مرزن‌آباد چالوس که در مسیر جاده کندوان قرار دارد، علاوه بر یک نقطه شهری، شامل ۱۰۰ روستا است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ