وزیر ارتباطات:
پست ایران با تکیه بر هوش مصنوعی و نگاه مشتریمحور مسیر تحول را طی میکند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: صنعت پست نهتنها با ظهور فناوری متوقف نشد، بلکه با استقبال از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، گامهای بلندی در مسیر توسعه و ارتقای خدمات برداشته و امروز به یکی از ارکان مهم تجارت و دولت الکترونیک کشور تبدیل شده است
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سید ستار هاشمی در آیین افتتاح پروژههای توسعهای و هوشمندسازی ادارهکل پست آذربایجانشرقی اظهار کرد: با پیدایش فناوری، در نگاه نخست شاید تصور میشد پست جایگاه خود را بهعنوان پیامرسان از دست دهد؛ همانگونه که در گذشته تلگراف چنین نقشی داشت. اما با توجه به ماهیت و کارکرد ویژهی پست، این خدمت نهتنها متوقف نشد بلکه با قدرت بیشتری مسیر خود را ادامه داد.
وی افزود: استقبال از فناوری، مهمترین عامل در تداوم و رشد صنعت پست بوده است. امروز نیز بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی در مجموعه پست ایران به توسعه تجارت و تحقق دولت الکترونیک کمک میکند. هرجا رشد مرسولات پستی را شاهد باشیم، به این معناست که در مسیر دولت هوشمند گامهای مؤثری برداشتهایم.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: در مجموعه پست، مدیران و کارکنان با «عینک مشتری» به خدمات خود نگاه کرده و رضایت مردم را در کانون تصمیمگیریها قرار دادهاند. هرگاه از زاویه دید مشتریان به خدمات خود بنگریم، مسیر درست را تشخیص خواهیم داد و خدمات بهتری به مردم ارائه میکنیم.
هاشمی همچنین با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت فناوری و نخبگان کشور گفت: امروز در آذربایجانشرقی شاهد اقدامات نوآورانه و فناورانه با تکیه بر توان نخبگان هستیم و این مدل میتواند الگویی موفق برای سایر استانها باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر رضایت مردم هدفگذاری اصلی ماست، باید کارکنان شرکت ملی پست نیز بهصورت ویژه مورد تکریم قرار گیرند. هر آنچه در توان داریم به کار خواهیم بست تا خدمتگزاری شایسته برای مردم سراسر کشور باشیم.