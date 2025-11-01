خبرگزاری کار ایران
توضیحات روابط عمومی دانشگاه یزد درباره علت ضربه مغزی دانشجوی دختر

روابط عمومی دانشگاه یزد در پی حادثه اخیر برای یکی از دانشجویان دانشکده هنر و معماری، ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این سانحه، توضیحاتی درباره علت، روند پیگیری درمان، وضعیت دانشجو و اقدامات در دست انجام ارائه کرد.

به گزارش ایلنا از این روابط عمومی، "مبینا حمصیان"، دانشجوی رشته معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه در حین انجام تمرین درس «برداشت از بناهای تاریخی» در یکی از خانه‌های سنتی واقع در بلوار بسیج دچار سانحه گردید و ضربه مغزی شد.

دانشگاه یزد از همان دقایق نخست وقوع حادثه، از طریق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پیگیر وضعیت درمانی وی بوده است و با مساعدت رییس دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت بیمارستان شهید رهنمون، تیم تخصصی پزشکی تشکیل شد و بر اساس نظر تیم معالج، عمل جراحی در همان ساعات اولیه انجام و سایر مراقبت‌های درمانی نیز صورت گرفت.

تاکنون تغییری در روند بهبودی ایشان حاصل نشده است، اما تلاش‌های تیم پزشکی همچنان با جدیت ادامه دارد.

از سوی دیگر، اقدامات لازم برای بررسی ابعاد مختلف حادثه در حال انجام است؛ بدیهی است دانشگاه یزد تمام توان خود را برای همراهی با خانواده محترم وی و همکاری کامل با مراجع ذی‌ربط به‌کار خواهد بست.

دانشگاه یزد، از عموم مردم شریف دارالعباده یزد، دانشگاهیان و جامعه علمی استان درخواست کرد برای بهبودی عاجل این دانشجوی عزیز دعا کنند.

دانشگاه یزد حدود ۱۴ هزار دانشجو دارد.

