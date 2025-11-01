خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان امور عشایر کشور در فارس:

معرفی ظرفیت‌های گردشگری، نخل و صنایع دستی برای توسعه ضروری است

معرفی ظرفیت‌های گردشگری، نخل و صنایع دستی برای توسعه ضروری است
کد خبر : 1707857
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار فارس:جشن‌های برداشت محصول، فرصت تلفیق دانش‌های نوین است

رئیس سازمان امور عشایر کشور با تاکید بر اینکه نخل و جامعه عشایری اقتصاد شهرستان فراشبند را سامان می دهد،گفت: معرفی ظرفیت‌های گردشگری، نخل و صنایع دستی برای توسعه این مناطق ضروری است.

به گزارش ایلنا، جهانبخش میرزاوند در جشنواره مردمی قصب و خرمای فراشبند، ابراز کرد:این شهرستان با چهارطاق‌ و نخلستان‌ها معروف است به منظور توسعه منطقه‌ای بایستی ظرفیت‌های بومی تبیین گردد.

وی نخل را نماد سخاوت، بخشندگی و تاب‌آوری خواند و اظهار کرد: نخل در آیین‌ها، از جمله آیین نخل‌گردانی در ماه محرم، جاری است و به ما انرژی و زندگی می‌بخشد.

این مقام مسئول با اشاره به فرهنگ غنی و تمدن باستانی ایران، تصریح کرد: محور تمدن ایرانی، تشنگی و حرمت آب است و با تمدن‌های جهانی تفاوت بنیادین دارد.

میرزاوند؛ با بیان اینکه ایران کشوری عمدتاً خشک و نیمه‌خشک است، به محور تمدن‌سازی ایرانی پرداخت و افزود: در دنیا، تمدن‌ها مانند مصر و یونان محورش آب بوده است؛ اما تمدن ایرانی مبتنی بر آب نبوده است.

رئیس سازمان امور عشایر کشور بیان کرد: ما ایرانی، مسلمان، صاحب فرهنگ و تمدن هستیم. این کشور سالیان سال بدون نیاز به دشمن خارجی از خود دفاع کرد، دست استعمار را کوتاه کرد و استبداد را در هم کوبید.

به گفته وی؛ این مملکت تا به امروز بر پایه حرمت گذاشتن به آب و رابطه عاشقانه با آن ایستاده است.

سرپرست سازمان امور عشایر ایران، قنات و حوض در معماری را نماد این فرهنگ دانست و گفت: ایرانیان برای تاب‌آوری، به دل خاک زدند و قنات را اختراع کردند. همچنین، حوض در معماری خانه‌ها نماد این رابطه عاشقانه با آب و کشاندن آب آسمان به داخل خانه بوده است.

معرفی ظرفیت‌های گردشگری، نخل و صنایع دستی برای توسعه ضروری است

نشاط اجتماعی، پیش‌شرط پیشرفت و آبادانی

استاندار فارس نیز در این مراسم با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نو و اقتصاد دیجیتال در کشاورزی گفت: جشن‌های برداشت محصول، از جمله جشن قصب و خرمای فراشبند، می‌توانند به بستری برای تلفیق تجربه‌های بومی با دانش نوین، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در مناطق روستایی تبدیل شوند.

حسینعلی امیری با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد محلی گفت: فراشبند شهرستانی با فرهنگی کهن و مردمی شریف، متدین و فرهیخته است که سابقه درخشان آن در عرصه ایثار و مقاومت، نشان از روحیه مسئولیت‌پذیری مردم این منطقه دارد.

وی با یادآوری پیشینه آیین‌های شکرگزاری در ایران اظهار داشت: برگزاری جشن‌های برداشت محصول در گذشته، جلوه‌ای از سپاسگزاری مردم در برابر نعمت‌های الهی بوده و ریشه در سنت‌های دیرینه خداپرستی ایرانیان دارد. امروزه این آیین‌ها در قالب جشنواره‌های محلی، به شکل مدرن‌تری استمرار یافته و به عنوان فرصتی برای هم‌افزایی فرهنگی و اجتماعی شناخته می‌شوند.

استاندار فارس با تأکید بر اهمیت نشاط اجتماعی گفت: جامعه‌ای پویا و باانگیزه، زمینه‌ساز پیشرفت و آبادانی است. دین مبین اسلام نیز نه تنها با شادی و تفریح مخالفتی ندارد، بلکه آن را در چارچوب ارزش‌های اخلاقی و دینی توصیه کرده است. از این منظر، جشنواره‌هایی نظیر قصب و خرما می‌تواند ضمن ترویج فرهنگ کار و تولید، نشاط اجتماعی را نیز در جامعه تقویت کند.

امیری افزود: این‌گونه رویدادها علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی هر شهرستان، نقش مؤثری در ایجاد انسجام اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت فرهنگ مشارکت دارند. جشن‌های برداشت محصول باید به محلی برای تبادل ایده‌های نو، شناسایی ظرفیت‌های مغفول و ارائه راهکارهای علمی برای بهبود بهره‌وری و رونق اقتصادی تبدیل شوند.

نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی از محصولات کشاورزی گفت: بر اساس آمارها، حدود نیمی از مهاجرت‌های روستایی ناشی از مشکلات اقتصادی است و حمایت هوشمندانه از کشاورزی می‌تواند عاملی مهم در تثبیت جمعیت روستاها و تقویت اقتصاد خانواده‌ها باشد.

وی تأکید کرد: جشنواره‌های برداشت محصول علاوه بر نمایش ظرفیت‌های کشاورزی، باید بازتاب‌دهنده هویت فرهنگی بومی مناطق نیز باشند؛ از آداب و رسوم و موسیقی محلی تا شیوه‌های سنتی تولید و مهم‌تر از آن، پیوند میان کشاورزی و اقتصاد پایدار.

امیری با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نو در کشاورزی گفت: برندسازی محلی و ملی، توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری محصولات و استفاده از اقتصاد دیجیتال می‌تواند مسیر تولید ثروت در مناطق روستایی را متحول کند.

رئیس شورای برنامه‌ریزی استان فارس با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فارس در حوزه کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در استان فارس سه اقلیم از مجموع نه اقلیم کشور وجود دارد که همین تنوع زیستی و اقلیمی، موجب تنوع محصولات کشاورزی و باغی شده و بستر رونق گردشگری خوراک و طبیعت را فراهم کرده است.

 وی افزود: برنامه‌ریزی برای نهادینه‌سازی این جشنواره‌ها در سطح ملی و بین‌المللی باید با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی در قالب نقشه راهی مدون انجام گیرد تا جشن‌های بومی، به فرصت‌های واقعی توسعه تبدیل شوند.

استاندار فارس بر اهمیت «برندسازی محلی و ملی» تأکید کرد و افزود: برگزاری جشن‌هایی همچون جشن قصب و خرمای فراشبند، نمونه‌ای موفق از حرکت به سمت هویت‌بخشی اقتصادی و فرهنگی است که حتی می‌تواند به ثبت نشان‌های جغرافیایی کالا بینجامد؛ موضوعی که زمینه‌های حقوقی آن نیز در بستر قانون فراهم است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ