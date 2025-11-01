کشف ۶۰ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس لرستان و خوزستان

به گزارش ایلنا، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی روز شنبه دهم آبان ماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اشراف کامل اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان، مطلع شدیم که سه نفر شامل دو مرد و یک خانم با یک دستگاه خودروی سواری پراید قصد انتقال محموله ۶۰ کیلوگرمی تریاک را تحت پوشش مسافرت خانوادگی در محورهای مواصلاتی داشتند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی، در یک عملیات مشترک با همکاری پلیس خوزستان محموله موردنظر در خارج از استان زیر ضربه قرار، پس از توقیف و در بازرسی محموله مواد مخدر که به طرز بسیار ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، مقدار ۶۰ کیلوگرم تریاک کشف و هر ۳ متهم دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری و تکمیل تحقیقات اولیه، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ ابدال چگنی با اشاره به عزم راسخ پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ، به قاچاقچیان و عاملان توزیع مواد مخدر هشدار داد که اجازه نخواهند داد فعالیت‌های شوم آن‌ها در امنیت استان خللی ایجاد کند و با برخورد قاطعانه دستگاه قضائی و پلیس مواجه خواهند شد.

انتهای پیام/