خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول انتظامی خبر داد؛

کشف ۶۰ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس لرستان و خوزستان

جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف محموله ۶۰ کیلو گرمی تریاک در عملیات مشترک پلیس لرستان و خوزستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی روز شنبه دهم آبان ماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اشراف کامل اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان، مطلع شدیم که سه نفر شامل دو مرد و یک خانم با یک دستگاه خودروی سواری پراید قصد انتقال محموله ۶۰ کیلوگرمی تریاک را تحت پوشش مسافرت خانوادگی در محورهای مواصلاتی داشتند. 

وی افزود: با هماهنگی قضائی، در یک عملیات مشترک با همکاری پلیس خوزستان محموله موردنظر در خارج از استان زیر ضربه قرار، پس از توقیف و در بازرسی محموله مواد مخدر که به طرز بسیار ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، مقدار ۶۰ کیلوگرم تریاک کشف و هر ۳ متهم دستگیر شدند. 

جانشین فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری و تکمیل تحقیقات اولیه، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند. 

سرهنگ ابدال چگنی با اشاره به عزم راسخ پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ، به قاچاقچیان و عاملان توزیع مواد مخدر هشدار داد که اجازه نخواهند داد فعالیت‌های شوم آن‌ها در امنیت استان خللی ایجاد کند و با برخورد قاطعانه دستگاه قضائی و پلیس مواجه خواهند شد.

اخبار مرتبط
