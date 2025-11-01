به گزارش ایلنا از همدان، عباس کرکه آبادی تاکید کرد: همدان شرایط خوبی از نظر منابع آبی ندارد، اگر بارش نداشته باشیم شرایط تامین آب مساعد نیست در حالی که مردم از دوره همدان را یک شهر پر آب و سرسبز می بینند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: در طرح آبرسانی از سد تالوار به همدان بالغ بر ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: پیشرفت فیزیکی کل طرح آبرسانی از سد تالوار به همدان حدودا 90 درصد بوده و در بیشتر قسمت ها شامل خط اصلی انتقال آب به طول 148 کیلومتر، خط انتقال برق 63 کیلو ولت به طول 70 کیلومتر، پست فیوزی ایستگاه شماره 1، نصب تمامی الکتروموتور و پمپ های ایستگاه های پمپاژ شماره 1،2،3 و مخازن تعادلی خط انتقال به مقدار 115000 متر مکعب بصورت 100 درصد انجام شده و در حال حاضر امکان انتقال آب با توجه به نیاز شرب شهر با ظرفیت 1200 لیتر در ثانیه برای شهر همدان میسر می باشد.

رضا اخلاص مند افزود: مجری طرح آبرسانی به همدان به علت فرا استانی بودن این پروژه در مجلس شورای اسلامی در سال جاری از شرکت آب منطقه ای همدان به شرکت آب و نیرو واگذار شد.

اخلاص مند با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای همدان یک شرکت حاکمیتی و کاملا دولتی می باشد، گفت: این شرکت بصورت درآمد و هزینه اداره می شود.

وی استان همدان را در سر شاخه سه حوضه آبریز بزرگ کشور دانست و افزود: به علت قرار گرفتن استان همدان در سر شاخه سه حوضه آبریز، آبی از استان های دیگر وارد استان همدان نمی شود و منابع آبی همدان کاملا وابسته به بارندگی های سالیانه است.

اخلاص مند افزود: پیش بینی وضعیت بارندگی در پاییز امسال خوب گزارش نشده و در صورت تداوم شرایط موجود تابستان آینده به لحاظ تامین آب شرب سخت خواهد شد.

وی افزود: آب رودخانه های بالا دست سد اکباتان جهت ذخیره به مخزن سد انتقال داده می شود، اما متاسفانه کشاورزان با تخریب بندهای بالا دست سد، آب ورودی را به باغات را منحرف می کنند که بلافاصله همکاران آب منطقه ای بنده را اصلاح و آب به مخزن سد منتقل می شود.

اخلاص مند بندهای بالادست سد را جز بندهای سنتی یاد کرد و افزود: پیشنهاد داده شده تا با تخصیص اعتبار مناسب بندهای بالا دست مکانیزه و مدرن شوند.

وی یاد آور شد: آب شرب شهرستان ملایر از سد کلان و شهرستان تویسرکان نیز از سد سرابی و دیگر شهرهای استان از چاه های تامین می شود.

اخلاص مند کل مصارف آب استان را 2 میلیارد و 100 میلیون متر مکعب دانست و افزود: 81.5 درصد معادل 1 میلیارد و 770 میلیون متر مکعب از منابع آب زیرمینی و 17.5 درصد معادل 375 میلیون متر مکعب از منابع آب سطحی تامین می شود.

وی بیشترین میزان مصرف آب استان را در بخش کشاورزی دانست و افزود: 1میلیارد و 995 میلیون متر مکعب در بخش کشاورزی معادل 90 درصد و 170 میلیون متر مکعب در بخش شرب معادل 7 درصد و الباقی در بخش صنعت و خدمات مصرف می شود.

اخلاص مند مصرف آب شرب شهر همدان را 66 میلیون متر مکعب در طول سال دانست و افزود: حدود 56 درصد حجم سدهای استان خالی است.

وی تعداد پست سازمانی شرکت آب منطقه ای همدان را 196 پست یاد کرد و افزود: 127 نفر پست با تصدی، معادل 53 درصد چارت سازمانی این شرکت پر می باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه بزودی 25 نفر نیروی جدید و 12 نیروی نخبه به مجموع شرکت اضافه خواهد شد ، گفت: بودجه شرکت از 690 میلیارد ریال در سال 1402 به 4200 میلیارد ریال در سال جاری اضافه شده است.

انتهای پیام/