به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی نوبخت صبح شنبه در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان ساری از پیشرفت چشمگیر پروژه‌های زیرساختی در شهرستان خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری شاهد افتتاح پروژه‌های مهمی همچون پل سه راه جویبار، نیروگاه زباله‌سوز، مجتمع‌های آب‌رسانی فرح‌آباد و پست 63 دودانگه خواهیم بود.

وی به پروژه‌های راهداری، توسعه طرح هادی روستاها و اصلاح چهار نقطه حادثه‌خیز اشاره کرد و افزود: این پروژه‌ها بااعتبار بالغ‌بر 380 میلیارد تومان در حال اجرا هستند و در ایام دهه فجر به بهره‌برداری خواهند رسید.

فرماندار شهرستان ساری با اشاره به حمایت‌های استاندار مازندران و پیگیری‌های مستمر نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی در تحقق این پروژه‌ها، گفت: باهمت و همکاری همه‌جانبه، شاهد تحولات چشمگیری در زمینه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی در شهرستان ساری خواهیم بود.

وی با اشاره به پروژه‌های کلیدی که در حال حاضر در دست اجرا هستند، گفت: یکی از مهمترین پروژه‌ها، پروژه پل سه‌راه جویبار است که با تکمیل آن، مشکل ترافیک این منطقه به‌طور قابل‌توجهی حل خواهد شد. همچنین، کتابخانه مرکزی ساری که به‌زودی افتتاح خواهد شد، نقش مهمی در ارتقای سطح فرهنگی و علمی شهرستان ایفا خواهد کرد.

نوبخت افزود: مجتمع آبرسانی فرح‌آباد نیز یکی از پروژه‌های حیاتی برای تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای مردم شهرستان است که به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد. این پروژه‌ها تنها نمونه‌هایی از تحولات بزرگ در سطح شهرستان هستند.

وی به برنامه‌ریزی‌های ویژه برای هفته مازندران اشاره کرد و گفت: این هفته فرصتی است تا همگان بافرهنگ غنی استان مازندران آشنا شوند و ارزش‌های انسانی، فرهنگی و تاریخی این دیار در سطح ملی و بین‌المللی معرفی گردد.

نوبخت همچنین از تمامی دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و مردم خواست تا در این ایام با همکاری خود، این فرصت را مغتنم شمرده و نقش استان مازندران را در عرصه‌های مختلف معرفی کنند.

وی از طراحی پروژه‌های جدید در سال آتی خبر داد و گفت: سال آینده، پروژه‌های جدیدی در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی و فرهنگی در شهرستان ساری آغاز خواهد شد که علاوه بر بهبود زیرساخت‌ها، بر ارتقای کیفیت زندگی مردم شهرستان تأثیرگذار خواهد بود.

نوبخت بر لزوم توجه به ورزش و زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان تأکید کرد و گفت: در ماهفروجک به‌زودی سالن فرهنگی ورزشی جدید افتتاح خواهد شد که این فضا می‌تواند به‌عنوان یکی از مراکز مهم ورزشی و فرهنگی شهرستان، به ارتقای سطح سلامت و نشاط اجتماعی کمک کند.

وی همچنین به برنامه‌های بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: نمایندگان ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری تخصیص اعتبار لازم برای ساخت و تجهیز فضاهای ورزشی جدید هستند تا همه اقشار جامعه به امکانات ورزشی دسترسی داشته باشند.

نوبخت بر لزوم تقویت بخش‌های کشاورزی، آب و فاضلاب، توسعه فضاهای ورزشی و فرهنگی تأکید کرد و از تلاش‌های تمامی مسئولان، دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و مردم شهرستان ساری که در اجرای پروژه‌ها و توسعه شهرستان نقش دارند، قدردانی کرد و از آن‌ها خواست که همدلی و مشارکت خود را در راستای توسعه بیشتر این شهرستان حفظ کنند.

فرماندار ساری با اشاره به نزدیک شدن به زمان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، از مردم خواست تا در این انتخابات مشارکت فعال داشته باشند.

وی تأکید کرد: انتخابات شورای اسلامی فرصت مهمی است تا نمایندگانی متخصص، متعهد و دلسوز از طرف مردم انتخاب شوند که توانایی تصمیم‌گیری صحیح و خدمت به جامعه را داشته باشند.

نوبخت افزود: مشارکت در انتخابات نه‌تنها حق، بلکه وظیفه‌ تک‌تک افراد جامعه است. ما به دنبال انتخاب شورایی هستیم که در تراز ملی باشد و بتواند نیازهای شهروندان را در زمینه‌های مختلف ازجمله زیرساخت‌های شهری، خدمات عمومی و مسائل اجتماعی، به‌طور مؤثر پیگیری کند.

