یک فروند هواپیمای فوق سبک در فرودگاه تبریز دچار حادثه شد

به گزارش ایلنا، مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی گفت:‌ این سانحه خسارت جانی نداشت و خلبان «سولو»ی هواپیما با سلامت از آن خارج شد، اما هواپیما سبک دچار آسیب شد.

محمدعلی نائل قراملکی در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد: بلافاصله پس از این سانحه، نیروهای اداره ایمنی و آتش نشانی در محل مستقر شدند و به ایجاد حلقه اولیه، جلوگیری از نشت سوخت و زیرشویی هواپیما اقدام کردند.

وی اضافه کرد: حادثه یاد شده پس از فرود و بر اثر خارج شدن از باند و برخورد با ساختمانی در خارج از باند اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: علت دقیق این سانحه پس از بررسی‌های تکمیلی توسط سازمان هواپیمایی کشوری اعلام خواهد شد.

نائل یادآوری کرد: البته پروازهای فرودگاه تبریز بدون وقفه و طبق برنامه ادامه دارد.

