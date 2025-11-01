خبرگزاری کار ایران
یک فروند هواپیمای فوق سبک در فرودگاه تبریز دچار حادثه شد
یک فروند هواپیمای فوق سبک، متعلق به شرکت‌ «هنگام لندینگ» در باند فرودگاه تبریز از کنترل خارج شد و با یکی از ساختمان‌های جانبی فرودگاه برخورد کرد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی گفت:‌ این سانحه خسارت جانی نداشت و خلبان «سولو»ی هواپیما با سلامت از آن خارج شد، اما هواپیما سبک دچار آسیب شد.

محمدعلی نائل قراملکی در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد: بلافاصله پس از این سانحه، نیروهای اداره ایمنی و آتش نشانی در محل مستقر شدند و به ایجاد حلقه اولیه، جلوگیری از نشت سوخت و زیرشویی هواپیما اقدام کردند.

وی اضافه کرد: حادثه یاد شده پس از فرود و بر اثر خارج شدن از باند و برخورد با ساختمانی در خارج از باند اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: علت دقیق این سانحه پس از بررسی‌های تکمیلی توسط سازمان هواپیمایی کشوری اعلام خواهد شد.

نائل یادآوری کرد: البته پروازهای فرودگاه تبریز بدون وقفه و طبق برنامه ادامه دارد.

