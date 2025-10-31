کشته شدن خرس قهوهای در چمستان نور بر اثر اصابت گلوله
یک قلاده خرس قهوهای ماده در حوالی روستای جوربند بخش چمستان مازندران به دلیل اصابت گلوله کشته شد. بررسیها نشان میدهد این حادثه ناشی از تعارض با فعالیتهای زنبورداری بوده و انگیزه شکار تفننی نبوده است.
به گزارش ایلنا، یک قلاده خرس قهوهای ماده در حوالی روستای جوربند بخش چمستان نور به دلیل اصابت گلوله کشته شد.
قهرمان اسماعیلی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نور، اعلام کرد که این حادثه ناشی از تعارض خرس با فعالیتهای زنبورداری بوده و انگیزه شکار تفننی نبوده است. ماموران یگان حفاظت محیط زیست به محل حادثه اعزام شدند و موضوع برای شناسایی عاملان در دست پیگیری است.
اسماعیلی همچنین بر اهمیت مدیریت تعارض انسان و حیاتوحش و لزوم آموزش جوامع محلی تاکید کرد و از مردم خواست که در صورت مشاهده تهدیدات حیاتوحش، سریعاً به پاسگاههای محیطبانی یا شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
خرس قهوهای، یکی از گونههای در خطر انقراض، به دلیل پراکنش محدود و تحقیقاتی اندک در ایران نیاز به حفاظت بیشتر دارد.