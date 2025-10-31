افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی خوزستان در روزهای آینده
مدیرکل هواشناسی خوزستان از پایداری نسبی جو و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان طی روزهای آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزهزاری امروز (جمعه ۹ آبان) در گفتوگو با خبرنگاران گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، تا اواسط هفته آینده شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و همین موضوع باعث شکلگیری غبار صبحگاهی و افزایش آلایندهها در برخی مناطق بهویژه شهرهای صنعتی میشود.
وی افزود: از فردا تا دوشنبه روند کاهش دما در اغلب نقاط استان پیشبینی میشود و پس از آن تا پایان هفته، تغییر محسوسی در دما انتظار نمیرود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین اعلام کرد: در شبانهروز گذشته، شوش و اهواز با دمای ۳۷.۱ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۹.۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان بودهاند. همچنین دمای بیشینه و کمینه در اهواز به ترتیب ۳۷.۱ و ۱۴.۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.