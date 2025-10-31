هوای کلانشهر مشهد در وضعیت آلودگی قرار دارد

به گزارش ایلنا، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی روز جمعه در این خصوص گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۲ نشانگر شرایط « بسیارناسالم» برای تمامی افراد و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۹۶ گویای شرایط «بسبارناسالم» و آلوده برای تمامی افراد است.

سعید محمودی با بیان این که کیفیت هوای منطقه «شهید آوینی » در شرایط اضطراری آلودگی قرار دارد افزود : کیفیت هوای سایر ۲۲ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم و آلوده» برای تمامی افراد قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت اصول خودمراقبتی توسط شهروندان مشهد در شرایط آلودگی هوا گفت: مردم باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی بگیرند و بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

