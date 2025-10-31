خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوای کلانشهر مشهد در وضعیت آلودگی قرار دارد

هوای کلانشهر مشهد در وضعیت آلودگی قرار دارد
کد خبر : 1707319
لینک کوتاه کپی شد.

شهروندان مشهدی بیست‌ و پنجمین روز متوالی آلودگی هوا را با اوج گیری دوباره آلاینده‌ها تجربه می‌کنند و این کلان‌شهر همچنان درگیر بحرانی پایدار است به طوری که بر اساس آخرین گزارش‌ها در روز نهم آبان‌ ماه شاخص کیفیت هوا در وضعیت «بسبار ناسالم» برای تمامی افراد قرار دارد.

به گزارش ایلنا، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی روز جمعه در این خصوص   گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۲ نشانگر شرایط « بسیارناسالم» برای تمامی افراد و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۹۶ گویای شرایط «بسبارناسالم» و آلوده برای تمامی افراد است.

سعید محمودی با بیان این که کیفیت هوای منطقه «شهید آوینی » در شرایط اضطراری آلودگی قرار دارد افزود : کیفیت هوای سایر ۲۲ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم و آلوده» برای تمامی افراد قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت اصول خودمراقبتی توسط شهروندان مشهد در شرایط آلودگی هوا گفت: مردم باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی بگیرند و بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ