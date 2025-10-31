هوای کلانشهر مشهد در وضعیت آلودگی قرار دارد
شهروندان مشهدی بیست و پنجمین روز متوالی آلودگی هوا را با اوج گیری دوباره آلایندهها تجربه میکنند و این کلانشهر همچنان درگیر بحرانی پایدار است به طوری که بر اساس آخرین گزارشها در روز نهم آبان ماه شاخص کیفیت هوا در وضعیت «بسبار ناسالم» برای تمامی افراد قرار دارد.
به گزارش ایلنا، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی روز جمعه در این خصوص گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۲ نشانگر شرایط « بسیارناسالم» برای تمامی افراد و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۹۶ گویای شرایط «بسبارناسالم» و آلوده برای تمامی افراد است.
سعید محمودی با بیان این که کیفیت هوای منطقه «شهید آوینی » در شرایط اضطراری آلودگی قرار دارد افزود : کیفیت هوای سایر ۲۲ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم و آلوده» برای تمامی افراد قرار دارد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت اصول خودمراقبتی توسط شهروندان مشهد در شرایط آلودگی هوا گفت: مردم باید توصیههای خودمراقبتی را جدی بگیرند و بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.