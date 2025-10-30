خبرگزاری کار ایران
تعلیق شهردار شاهین‌شهر با ابلاغ استانداری

تعلیق شهردار شاهین‌شهر با ابلاغ استانداری
پس از بررسی پرونده قضایی مرتبط با ۲ عضو شورای اسلامی شاهین‌شهر، استانداری اصفهان امروز با صدور ابلاغی رسمی، ادامه فعالیت سعید ابریشمی‌راد، شهردار شاهین‌شهر را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، به دنبال رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده ۲ عضو شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر، استانداری اصفهان با ابلاغ کتبی، ادامه فعالیت سعید ابریشمی‌راد، شهردار شاهین‌شهر را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد.

پیش از این، ۲ عضو شورای اسلامی شهر، حسین شاهزاده‌فر و علی صالحی، به‌دلیل تخلفات مالی و استفاده شخصی از منابع عمومی در یک سفر تفریحی به جزیره کیش با حکم دستگاه قضایی از سمت خود تعلیق شده بودند.

بر اساس اعلام منابع مطلع، تصمیم اخیر استانداری اصفهان در اجرای دستور قضایی و به‌منظور صیانت از سلامت اداری و مالی مدیریت شهری اتخاذ شده است.

گفتنی است پیگیری‌های قضایی در این پرونده همچنان ادامه دارد و نتیجه نهایی پس از تکمیل مراحل قانونی اعلام خواهد شد.

