به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در حاشیه اجرای مانور تمار عیار اقتدار آفتاب مدیریت بحران استان مرکزی در منطقه کوکبیه شازند که با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های این استان، افزود: این مانور با مشارکت اعضای شورای مدیریت بحران استان و اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، با هدف تمرین هماهنگی و افزایش توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی عضو این شورا در شرایط بحرانی طراحی و اجرا شده است.

وی ادامه داد: مانور تمام عیار اقتدار آفتاب، یک رزمایش ترکیبی و چندوجهی است تا توانایی هماهنگی بین‌دستگاهی و واکنش سریع در شرایط پیچیده بحران مورد آزمون قرار گیرد. این مانور با هدف ارزیابی آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر حوادث طبیعی برگزار شده است. اجرای مانورهای ترکیبی از این دست، نقش مهمی در ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، افزایش آمادگی استان برای مقابله با بحران‌ها و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های ملی در شرایط اضطراری دارد.

استاندار مرکزی اظهار داشت: سناریوی اصلی مانور تمام عیار اقتدار آفتاب پیش از اجرای نهایی، 2 بار به صورت تمرینی و دورمیزی اجرا شد. این تمرین‌ها اطمینان داد که تیم‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی در سطح مطلوبی از آمادگی قرار دارند. این مانور پس از 2 مرحله تمرین دورمیزی، به صورت عملیات میدانی در سطحی گسترده اجرا شد و کیفیت برگزاری آن نشان‌دهنده آمادگی مطلوب دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان است. مانور اقتدار آفتاب هم‌اکنون با کیفیت قابل قبولی در حال اجراست.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: در مانور تمامی عیار اقتدار آفتاب، حدود 2000 نفر از نیروهای انسانی امدادی، خدمات‌رسان و اجرایی از دستگاه‌های مختلف اجرایی استان حضور داشتند و بیش از 400 دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در صحنه عملیات بکارگیری شده است. معاون وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به همراه معاونان و ارزیابان این سازمان در محل برگزاری این مانور حضور دارند و از نزدیک روند اجرای مانور و عملیات‌های آن را بررسی می‌کنند.

انتهای پیام/