به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی در تشریح این خبر گفت: در نخستین حادثه بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در مسیر جنوبی آزادراه قزوین-زنجان، متأسفانه یک خانم 52 ساله جان خود را از دست داد.

وی اضافه کرد: این حادثه عصر روز چهارشنبه 7 آبان‌ماه، در محدوده 15 کیلومتری شهر تاکستان رخ داد. به‌محض اطلاع‌رسانی به اورژانس استان، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس قره‌باغ به محل حادثه اعزام شد. کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، مرگ خانم 52 ساله را به علت شدت جراحات وارده تایید کردند.

رئیس اورژانس استان قزوین بیان کرد:‌ همچنین در پی وقوع یک تصادف در لاین شمالی آزادراه قزوین_کرج در محدوده 100 متری پیش از اتوبان غدیر، مردی در اثر برخورد با خودرو پژو پرشیا جان باخت. تیم اورژانس پیش‌بیمارستانی آبیک بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

اکبری شهرستانکی افزود: شامگاه 7 آبان‌ماه، در ساعت 21:30 یک مورد تصادف در اتوبان قزوین _ کرج، لاین شمالی، حدود 100 متر مانده به اتوبان غدیر به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی یادآور شد: در این حادثه، یک دستگاه خودرو پژو پرشیا با یک عابر پیاده (آقا حدودا 45 ساله) برخورد کرد که متاسفانه منجر به فوت این فرد در صحنه حادثه شد.

رئیس اورژانس استان قزوین ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تیم اورژانس پایگاه جاده‌ای آبیک به محل اعزام و بررسی‌های لازم توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی صورت گرفت، اما علائم حیاتی در مصدوم مشاهده نشد و مرگ او تایید شد.

انتهای پیام/