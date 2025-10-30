خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام ویژه‌برنامه‌های ایام فاطمیه در حرم سیدعلاءالدین حسین (ع)

اعلام ویژه‌برنامه‌های ایام فاطمیه در حرم سیدعلاءالدین حسین (ع)
کد خبر : 1707151
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فرهنگی حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع)، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه کبری (س)، از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در دو دهه ایام فاطمیه خبر داد.

به گزارش ایلنا، سلیمان مهدوی با اشاره به برگزاری ویژه برنامه های ایام فاطمیه در حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع)، اظهار کرد: برنامه‌های عزاداری در دو بخش برگزار می‌شود: در دهه اول، که بر اساس روایتی ضعیف‌تر تعیین شده، به مدت پنج شب مراسم عزاداری همراه با سخنرانی و مرثیه‌خوانی برگزار خواهد شد. این مراسم از ۹ آبان تا ۱۳ آبان، پس از نماز مغرب و عشاء، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبائی‌نسب از تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: در دهه دوم، که سندیت تاریخی محکمتری دارد، به مدت ده شب مراسم سخنرانی، مرثیه‌خوانی و عزاداری از۲۵ آبان ماه برگزار خواهد شد. جزئیات این برنامه‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.

مهدوی از برپایی نمایشگاه فرهنگی بیت‌الزهرا (س) در دهه دوم ایام فاطمیه خبر داد و گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی شخصیت حضرت زهرا (س) و بازسازی نمادین خانه ایشان، در صحن شرقی حرم مطهر برپا خواهد شد.

وی درباره زمان بازدید از نمایشگاه افزود: زائران و عزاداران می‌توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۰ از نمایشگاه بازدید کنند. همچنین مدارس آموزش و پرورش می‌توانند در نوبت صبح و عصر برای بازدید گروهی هماهنگ کنند.

معاون فرهنگی حرم مطهر همچنین از برگزاری مراسم ویژه بانوان در دهه دوم بمدت پنج روز خبر داد و گفت: این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ برگزار خواهد شد و شامل برنامه‌های عزاداری و فرهنگی ویژه بانوان خواهد بود.

مهدوی در پایان تأکید کرد: هدف از این برنامه‌ها، تعمیق شناخت نسبت به سیره حضرت زهرا (س) و تقویت پیوند معنوی زائران با اهل بیت (ع) است. امیدواریم این ایام فرصتی برای تأمل، معرفت و انس بیشتر با آموزه‌های فاطمی باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ