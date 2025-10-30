اعلام ویژهبرنامههای ایام فاطمیه در حرم سیدعلاءالدین حسین (ع)
معاون فرهنگی حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع)، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه کبری (س)، از برگزاری مجموعهای از برنامههای فرهنگی و مذهبی در دو دهه ایام فاطمیه خبر داد.
به گزارش ایلنا، سلیمان مهدوی با اشاره به برگزاری ویژه برنامه های ایام فاطمیه در حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع)، اظهار کرد: برنامههای عزاداری در دو بخش برگزار میشود: در دهه اول، که بر اساس روایتی ضعیفتر تعیین شده، به مدت پنج شب مراسم عزاداری همراه با سخنرانی و مرثیهخوانی برگزار خواهد شد. این مراسم از ۹ آبان تا ۱۳ آبان، پس از نماز مغرب و عشاء، با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین طباطبائینسب از تهران برگزار میشود.
وی افزود: در دهه دوم، که سندیت تاریخی محکمتری دارد، به مدت ده شب مراسم سخنرانی، مرثیهخوانی و عزاداری از۲۵ آبان ماه برگزار خواهد شد. جزئیات این برنامهها بهزودی اعلام خواهد شد.
مهدوی از برپایی نمایشگاه فرهنگی بیتالزهرا (س) در دهه دوم ایام فاطمیه خبر داد و گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی شخصیت حضرت زهرا (س) و بازسازی نمادین خانه ایشان، در صحن شرقی حرم مطهر برپا خواهد شد.
وی درباره زمان بازدید از نمایشگاه افزود: زائران و عزاداران میتوانند از ساعت ۱۵ تا ۲۰ از نمایشگاه بازدید کنند. همچنین مدارس آموزش و پرورش میتوانند در نوبت صبح و عصر برای بازدید گروهی هماهنگ کنند.
معاون فرهنگی حرم مطهر همچنین از برگزاری مراسم ویژه بانوان در دهه دوم بمدت پنج روز خبر داد و گفت: این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ برگزار خواهد شد و شامل برنامههای عزاداری و فرهنگی ویژه بانوان خواهد بود.
مهدوی در پایان تأکید کرد: هدف از این برنامهها، تعمیق شناخت نسبت به سیره حضرت زهرا (س) و تقویت پیوند معنوی زائران با اهل بیت (ع) است. امیدواریم این ایام فرصتی برای تأمل، معرفت و انس بیشتر با آموزههای فاطمی باشد.