هنرمند خوزستانی داور جشنواره تئاتر لرستان شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، در ترکیب هیئت انتخاب آثار نمایشی «سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان لرستان» با حکم دبیر جشنواره تئاتر استان لرستان و تایید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، مصطفی بوعذار هنرمند شناخته شده و فعال هنرهای نمایشی از استان خوزستان قرار گرفت.

این هنرمند خوزستانی که پیش از این در جشنواره‌های ملی امر داوری و قضاوت آثار نمایشی را در کارنامه داشته این بار در استان لرستان از میان آثار نمایشی متقاضی برای حضور در «سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان لرستان» با همراهی «مهتاب زند» و «میثم سرآبادانی» آثار نمایشی خیابانی را برای حضور در این جشنواره انتخاب می‌کنند

«مصطفی بوعذار» کارگردان بزرگترین تور نمایش خیابانی در سطح کشور، دبیر همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور و سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی است که تا اکنون از جشنواره‌های معتبر ملی و بین المللی رتبه های برتر را کسب کرده است.

