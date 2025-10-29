خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هنرمند خوزستانی داور جشنواره تئاتر لرستان شد

هنرمند خوزستانی داور جشنواره تئاتر لرستان شد
کد خبر : 1706901
لینک کوتاه کپی شد.

با اعلام دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان لرستان اعضای داوران هنرهای نمایشی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در ترکیب هیئت انتخاب آثار نمایشی «سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان لرستان» با حکم دبیر جشنواره تئاتر استان لرستان و تایید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، مصطفی بوعذار هنرمند شناخته شده و فعال هنرهای نمایشی  از استان خوزستان قرار گرفت.

 این هنرمند خوزستانی که پیش از این در جشنواره‌های ملی امر داوری و قضاوت آثار نمایشی را در کارنامه داشته این بار در استان لرستان از میان آثار نمایشی متقاضی برای حضور در «سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان لرستان» با همراهی «مهتاب زند» و «میثم سرآبادانی» آثار نمایشی خیابانی را برای حضور در این جشنواره انتخاب می‌کنند

«مصطفی بوعذار» کارگردان بزرگترین تور نمایش خیابانی در سطح کشور، دبیر همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور و سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی است که تا اکنون از جشنواره‌های معتبر ملی و بین المللی رتبه های برتر را کسب کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ