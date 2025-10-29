سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان:
برخورد خاور و پراید در محور «بایلر» جان ۲ نفر را گرفت
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان با اعلام جزئیات سانحه رانندگی بعدازظهر امروز در محور گنبدکاووس گفت: برخورد خودروی خاور با پراید نرسیده به روستای بایلر منجر به جانباختن ۲ نفر و مصدومیت ۲ تن دیگر شد.
به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی اظهار کرد: ساعت ۱۳:۵۷ امروز چهارشنبه هفتم آبانماه، سانحه برخورد خودروی خاور با پراید در محور گنبدکاووس - روستای بایلر به اورژانس گزارش شد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان افزود: بلافاصله نزدیکترین پایگاههای جمعیت هلال احمر با ۲ تیم امدادی شامل ۴ نیروی عملیاتی و ۲ دستگاه خودرو شامل یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.
سلیمیبا بیان اینکه در این حادثه ۵ نفر حادثهدیده وجود داشتند، تأکید کرد: متأسفانه در این سانحه ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر نیز مصدوم شد.
وی با اشاره به انتقال مصدومین توسط اورژانس تصریح کرد: هر ۲ مصدوم این حادثه برای دریافت خدمات درمانی لازم به مراکز درمانی منتقل شدند.
سرپرست جمعیت هلال احمر گلستان در پایان گفت: در این عملیات به علت شدت برخورد فوتیها و یکی از مصدومین توسط نجاتگران هلال احمر با استفاده از ابزار نجات رهاسازی شدند.