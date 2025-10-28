قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال کاهش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سهشنبه ششم آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۰۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان و هر دلار ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۵ هزار و ۶۵۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.