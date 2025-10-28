به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه‌شنبه ششم آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۰۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان و هر دلار ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۵ هزار و ۶۵۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

انتهای پیام/