رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
تولید سالانه بیش از ۱۴۰۰ تن گیاهان دارویی در قزوین
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید سالانه بیش از یک هزار و ۴۸۰ تن انواع گیاهان دارویی در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، فرامرز حریریمقدم با بیان اینکه این میزان تولید از سطح دو هزار و ۹۳۵ هکتار اراضی کشاورزی استان بهدست آمده است، گفت: تاکنون ۲۵۰ گونه گیاه دارویی در قزوین شناسایی شده که از جمله آنها میتوان به گل گاوزبان، گل محمدی، زیره سبز، سیاهدانه، درخت سماق و شیرینبیان و موسیر اشاره کرد.
وی افزود: کشت این گیاهان عمدتاً در مناطق الموت، آبیک، آوج و بویینزهرا انجام میشود که از شرایط اقلیمی مناسبی برای تولید محصولات دارویی برخوردارند.
حریریمقدم همچنین از برداشت ۳۱۱ کیلوگرم زعفران از سطح ۱۰۲ هکتار مزرعه در استان خبر داد و گفت: تولید زعفران در فضای باز به دلیل کیفیت و عملکرد مطلوب، در حال گسترش است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین نیز اعلام کرد: امسال از سطح ۱۳۴ هکتار باغات گل محمدی، ۴۰۷ تن محصول با کیفیت برداشت شد که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، زمینه توسعه صنایع تبدیلی در استان را تقویت میکند.
وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر یک شرکت دارویی در استان فعال است که فرآوری و انتقال محصولات گیاهان دارویی از مزرعه تا خط تولید را انجام میدهد.