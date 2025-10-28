تحقیق و تفحص از طرح کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام تصویب شد

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مسئول در اجرای طرح کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری در استان‌های خوزستان و ایلام از سال ۱۳۸۹ لغایت پایان سال ۱۴۰۲ با ۱۹۱، با این تقاضا با رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون پیرامون دلیل تقاضای نمایندگان برای اجرای این تحقیق و تفحص، محور‌های این تحقیق و تفحص را تشریح کرد:

۱- عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه جهاد نصر در اجرای فاز اول طرح چگونه است.

۲- نحوه برگزاری مناقصات، انعقاد قرارداد‌ها و پرداخت‌های مالی به پیمانکاران، مهندسین مشاور و نیرو‌های شاغل در پروژه چگونه است.

۳- وضعیت بهای تمام شده واحد عملیات‌های اجرایی و میزان مطابقت پروژه‌های تحویلی با وضعیت پیشرفت فیزیکی چگونه است.

۴- علل حذف یا عدم تکمیل حدود ۸۴۱۰ هکتار از فاز اول طرح در شهرستان‌های استان خوزستان چیست.

۵- وضعیت طراحی ساخت و اجرای زهکشی‌های پروژه‌ها چگونه است.

۶- نتایج اجرای یکپارچه‌سازی و مهندسی‌سازی اراضی و نحوه تخصیص اراضی پس از تصحیح و بهره برداری از پروژه بعد از عملیات اجرایی چگونه است؟

سید محمد مولوی نماینده آبادان، به عنوان نماینده منتخب متقاضیان این تحقیق و تفحص گفت: این طرح جهت احیای اراضی استان‌های خوزستان و ایلام در فاز اول در سال ۱۳۸۷ با تخصیص اعتباراتی بالغ بر ۶ هزار میلیارد شروع شد و تقسیم کار بین دستگاه‌های اجرایی مربوطه اعم از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو صورت گرفت و شرکت آب و برق و شرکت توزیع برق متولی احداث کانال‌های انتقال اصلی و شبکه برق بودند و جهاد کشاورزی نیز پیگیر احداث شبکه‌های فرعی زهکشی، تجهیز و مهندسی اراضی شد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح دو سال بعد در اختیار مؤسسه جهاد نصر قرار گرفت و ۷ محور اصلی اعم از توسعه باغات، صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارتقا سطح مکانیزاسیون کشاورزی، دامپروری، آبزی پروری، آبخیزداری، نظام بهره برداری و احیای منابع طبیعی داشت. بعد از گذشت سال‌ها این طرح با نواقص بی‌شمار و بهره‌وری پایین، کشاورزان استان‌های ایلام و خوزستان را زمین‌گیر کرده است. چرا که در نظام بهره برداری، نظام پیمانکاری، شبکه آبیاری فرعی، شبکه زهکشی، تجهیز و نوسازی و شفافیت و حتی در طرح مطالعات با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.

وی افزود: این طرح بعد از ۱۷ سال با فرصت سوزی مواجه شده و مشخص نیست تعهد و قرارداد ۳۳۰ هزار هکتار که در فاز اول بود و ۶۵ هزار هکتار آن تحویل قطعی شده مابقی آن با چه ابزار نظارتی و به چه کسانی تحویل داده شده است. تاکنون هزاران هکتار در این طرح حذف و یا اضافه شده و در ایلام هیچ اتفاقی نیفتاده است، کما اینکه تجهیز و مهندسی اراضی در ایلام زیر ۹ درصد است و ۲۶ هزار هکتار زمینی که آبیاری، زهکشی و مهندسی اراضی برای آن انجام شده بلااستفاده مانده است در حالی که قرار بود اجرای آن باعث ایجاد نظام بهره برداری و توانمندسازی برای شرکت‌های تولیدی باشد، اما این طرح فاقد بهره‌وری است. همچنین جزیره‌ای کار کردن یکی دیگر از اشکالات این طرح است.

مولوی با اشاره به تکالیفی که در این زمینه در ردیف ۲ بند پ ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم درج شده است، از عملکرد کمیسیون کشاورزی برای پیگیری این موضوع و بازدید‌های میدانی آنها قدردانی کرد و گفت: ما نگران فاز ۲ این طرح هستیم که اگر با این کیفیت اجرا شود باعث هدر رفت منابع می‌شود، ضمن اینکه کسانی که برای اجرای آن اعتبارات را دریافت کردند باید در این زمینه پاسخگو باشند.

