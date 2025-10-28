اجرای طرح «تپش» در مدارس بندرعباس آغاز شد +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، پطروس ترابی، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس، از اجرای مرحله نخست برنامه آموزش و فرهنگ‌سازی طرح «تپش» در مدرسهٔ امیرکبیر خبر داد و گفت: مدرسه امیرکبیر نخستین مدرسه‌ای است که آموزش طرح تپش در آن اجرا شد و با استقبال بی‌سابقه دانش‌آموزان مواجه شدیم.

ترابی در توضیح نحوهٔ اجرای این برنامه افزود: فرآیند طرح به این شکل است که در یک روز از هفته آموزش تفکیک پسماند از مبدأ به دانش‌آموزان ارائه می‌شود و در هفتهٔ بعد، در تاریخ اعلام‌شده توسط مدیران مدرسه، پسماند خشک دانش‌آموزان دریافت می‌گردد. هر دانش‌آموز براساس میزان پسماند تحویلی هدیه‌ای دریافت می‌کند و کارت «همیار پسماند» برای آنان صادر خواهد شد.

او با تأکید بر اهمیت بعد آموزشی برنامه گفت: هدف ما این نیست که دانش‌آموزان صرفاً برای دریافت جایزه، پسماند جمع‌آوری کنند یا سر کوچه و جلوی مغازه‌ها را برای افزایش وزن پسماند زیرورو کنند؛ مقصود آن است که دانش‌آموزان خانواده‌های خود را تشویق کنند تا در منزل پسماند خشک را از تر جدا کنند.

ترابی ضمن قدردانی از معلمان و مدیران مدرسه و نیز رسانه‌ها و مجموعه‌های حمایتی اظهار داشت: با توجه به استقبال خوب در مدرسهٔ امیرکبیر، مجری طرح در مدارس بعدی نیز حضور خواهد یافت و امیدواریم ظرف نیم‌سال تحصیلی تا اسفندماه، بسیاری از مدارس اجرا را تجربه کنند. در صورتی که این استقبال ادامه یابد، تلاش می‌کنیم طرح را در همهٔ مدارس شهر فراگیر کنیم.

رئیس سازمان مدیریت پسماند به پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی طرح اشاره کرد و گفت: شهرداری بندرعباس هزینهٔ قابل‌توجهی برای دفن پسماند پرداخت می‌کند؛ اگر حجم پسماند خشک جدا شود و دفن کاهش یابد، هم از نظر زیست‌محیطی و هم از نظر اقتصادی کمک بزرگی خواهد شد. اکنون روزانه حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ تُن پسماند بدون تفکیک به سایت دفن منتقل می‌شود؛ کاهش بخشی از این حجم می‌تواند بار مالی و زیستی را کم کند.

وی در پایان از دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدرسهٔ امیرکبیر و نیز از مجموعه‌های پشتیبان تشکر کرد و افزود: این انرژی و انگیزه‌ای که در نخستین مدرسه دیده شد، ما را دلگرم می‌کند تا طرح «تپش» را با قدرت دنبال کنیم.

