بخشی از پل ورزشگاه تختی اهواز مسدود شد

بخشی از پل استادیوم تختی اهواز به علت تعمیرات از فردا ششم آبان ماه مسدود می‌شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در این خصوص گفت: به علت بهسازی مسیر راست‌گرد پل ورزشگاه تختی به سمت مسجد آذربایجانی‌ها (میدان انقلاب به سمت کمپلو) اهواز از فردا ششم آبان تا اطلاع بعدی مسدود است.

علی شمسی ادامه داد: از شهروندان و رانندگان عزیز درخواست می‌شود جهت تردد، از مسیر‌های جایگزین استفاده نمایند و تا اجرای طرح با شهرداری اهواز همکاری کنند.

 

