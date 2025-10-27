بخشی از پل ورزشگاه تختی اهواز مسدود شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در این خصوص گفت: به علت بهسازی مسیر راست‌گرد پل ورزشگاه تختی به سمت مسجد آذربایجانی‌ها (میدان انقلاب به سمت کمپلو) اهواز از فردا ششم آبان تا اطلاع بعدی مسدود است.

علی شمسی ادامه داد: از شهروندان و رانندگان عزیز درخواست می‌شود جهت تردد، از مسیر‌های جایگزین استفاده نمایند و تا اجرای طرح با شهرداری اهواز همکاری کنند.

