مدیران خودرو
جذب ۳۳۰ پرستار در بیمارستان‌های گیلان

جذب ۳۳۰ پرستار در بیمارستان‌های گیلان
مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: با برگزاری آزمون جذب پرستار در اردیبهشت ماه امسال، ۳۳۰ نفر به عنوان پرستار و هوشبر در بیمارستان‌های استان جذب می‌شوند.

به گزارش ایلنا از رشت، نازیلا جوادی مدیر امور پرستاری دانشکده علوم پزشکی گیلان  با اشاره به کمبود پرستار در کشور و گیلان گفت: برای رفع بخشی از این کمبود، در آزمون اردیبهشت امسال ۱۸۰ نفر در رشته پرستاری و ۵۰ نفر در رشته هوشبری قبول شدند که در بیمارستان‌های این استان جذب می‌شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴ هزار و ۹۰۰ پرستار در بیمارستان‌های گیلان فعالند گفت: ۷۰ درصد این پرستاران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه و ۳۰ درصد بقیه در بیمارستان‌های غیردانشگاهی و خصوصی این استان مشغول به کارند.

مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به ۲ دانشکده پرستاری دولتی در گیلان گفت: سالانه ۱۲۰ پرستار در مقطع کارشناسی، ۴۰ پرستار در مقطع کارشناسی ارشد، ۵ پرستار در مقطع دکتری و ۴۰ هوشبر از این ۲ دانشکده پرستاری فارغ التحصیل می‌شوند.

 جوادی همچنین به اجرای طرح تعرفه گذاری، افزایش ریالی اضافه کار و اجرای طرح فوق العاده خاص به عنوان برنامه‌های حمایتی وزارت بهداشت از پرستاران اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه همچنین پیشنهاد معافیت مالیات پلکانی پرستاران را برای تصویب در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به دولت فرستاده، از طرفی افزایش ۱۰۰ درصدی ارزش نسبی و افزایش ضریب ریالی تعرفه پرستاران هم برای سال آینده در دستور کار قرار دارد.

