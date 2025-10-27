به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی شورای حل اختلاف استان، این همکاری در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس توسعه حل اختلاف استان و سید امید هاشمی، رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان خوزستان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه، اقدامی نوآورانه در پاسخ به تأکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه، مبنی بر نقش مؤثر صلح و سازش در احقاق حق و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به شمار می‌رود و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و صنفی برای حل‌وفصل اختلافات میان کارگران، استادکاران، پیمانکاران و کارفرمایان در چارچوبی غیرقضایی و مبتنی بر گفت‌وگو و رضایت طرفین طراحی شده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، کانون انجمن‌های صنفی متعهد شده است فضای مناسب برای استقرار هیأت‌های صلح را فراهم کرده، تجهیزات مورد نیاز را تأمین و افراد واجد شرایط را برای عضویت در هیأت‌ها معرفی کند، امکان ثبت درخواست‌های صلح و سازش را در اختیار ذی‌نفعان قرار دهد و گزارش‌های ماهانه عملکرد هیأت‌ها را به معاونت توسعه حل اختلاف ارائه کند.

در سوی دیگر، معاونت توسعه حل اختلاف نیز موظف است نسبت به تشکیل و راه‌اندازی هیأت‌های صلح در محل کانون اقدام کند، دوره‌های آموزشی تئوری و کارگاهی برای اعضای منتخب برگزار کند، بر عملکرد هیأت‌ها نظارت مستمر داشته باشد و در صورت بروز تخلفات، اقدامات لازم را در چارچوب مقررات انجام دهد.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، حجت‌الاسلام امانت بهبهانی با اشاره به جایگاه کارگران ساختمانی در توسعه اقتصادی کشور گفت: کارگران و استادکاران، ستون‌های اصلی پیشرفت شهری و عمرانی هستند و ایجاد سازوکارهای صلح‌محور برای حل اختلافات آنان، گامی مؤثر در مسیر حمایت از تولید و ارتقای امنیت اجتماعی خواهد بود.

رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان خوزستان نیز با ابراز خرسندی از این همکاری، تأکید کرد: کانون انجمن‌های صنفی با تمام ظرفیت خود در مسیر گسترش فرهنگ صلح و سازش گام برمی‌دارد و امیدواریم این طرح، الگویی موفق برای سایر استان‌ها باشد.

