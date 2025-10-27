تشکیل هیأتهای صلح ویژه کارگران ساختمانی در استان خوزستان
معاونت حل اختلاف دادگستری استان خوزستان و کانون انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان در راستای گسترش فرهنگ گفتوگو، پیشگیری از اطاله دادرسی و حمایت از تولید ملی، همکاری مشترکی را آغاز کردند که نتیجه آن راهاندازی هیأتهای صلح ویژه برای رسیدگی به اختلافات صنفی در حوزه ساختوساز خواهد بود.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی شورای حل اختلاف استان، این همکاری در قالب تفاهمنامهای میان حجتالاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس توسعه حل اختلاف استان و سید امید هاشمی، رئیس هیأت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان خوزستان به امضا رسید.
این تفاهمنامه، اقدامی نوآورانه در پاسخ به تأکیدات حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، ریاست محترم قوه قضائیه، مبنی بر نقش مؤثر صلح و سازش در احقاق حق و کاهش ورودی پروندههای قضایی به شمار میرود و با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و صنفی برای حلوفصل اختلافات میان کارگران، استادکاران، پیمانکاران و کارفرمایان در چارچوبی غیرقضایی و مبتنی بر گفتوگو و رضایت طرفین طراحی شده است.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، کانون انجمنهای صنفی متعهد شده است فضای مناسب برای استقرار هیأتهای صلح را فراهم کرده، تجهیزات مورد نیاز را تأمین و افراد واجد شرایط را برای عضویت در هیأتها معرفی کند، امکان ثبت درخواستهای صلح و سازش را در اختیار ذینفعان قرار دهد و گزارشهای ماهانه عملکرد هیأتها را به معاونت توسعه حل اختلاف ارائه کند.
در سوی دیگر، معاونت توسعه حل اختلاف نیز موظف است نسبت به تشکیل و راهاندازی هیأتهای صلح در محل کانون اقدام کند، دورههای آموزشی تئوری و کارگاهی برای اعضای منتخب برگزار کند، بر عملکرد هیأتها نظارت مستمر داشته باشد و در صورت بروز تخلفات، اقدامات لازم را در چارچوب مقررات انجام دهد.
در مراسم امضای این تفاهمنامه، حجتالاسلام امانت بهبهانی با اشاره به جایگاه کارگران ساختمانی در توسعه اقتصادی کشور گفت: کارگران و استادکاران، ستونهای اصلی پیشرفت شهری و عمرانی هستند و ایجاد سازوکارهای صلحمحور برای حل اختلافات آنان، گامی مؤثر در مسیر حمایت از تولید و ارتقای امنیت اجتماعی خواهد بود.
رئیس هیأت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان خوزستان نیز با ابراز خرسندی از این همکاری، تأکید کرد: کانون انجمنهای صنفی با تمام ظرفیت خود در مسیر گسترش فرهنگ صلح و سازش گام برمیدارد و امیدواریم این طرح، الگویی موفق برای سایر استانها باشد.