رئیس اورژانس علوم پزشکی استان مرکزی خبر داد:
آمار تأمل برانگیز مصدومین و متوفیان تصادفات موتورسیکلت / امدادرسانی به 3679 مصدوم در سال جاری
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به افزایش آمار مصدومین و متوفیان تصادف با موتورسیکلت اشاره کرده و گفت: آمار مصدومین و متوفیان تصادفات موتورسیکلت با میانگین سنی پایین در استان مرکزی، تأمل برانگیز است.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد به تعداد مصدومانی که در سال جاری بر اثر تصادف با موتورسیکلت مجروح شدهاند و به آنها امدادرسانی شده است اشاره داشته و در این خصوص افزود: از ابتدای سال 1404 تاکنون به 3679 مصدوم حوادث موتورسیکلت با میانگین سنی 27 سال در استان مرکزی امدادرسانی شده است.
وی به آخرین حادثه رانندگی تصادف با موتورسیکلت در شهرستان اراک که منجر به فوت راکب شده است اشاره کرده و ادامه داد: شب گذشته نیز، یک نوجوان 16 ساله بر اثر واژگونی موتورسیکلت در خیابان امام خمینی شهر اراک، به دلیل شدت جراحات و ضربه شدید به سر دچار ایست قلبی - تنفسی شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در خصوص امدادرسانی به این حادثه، اظهار داشت: با اعلام این حادثه به سامانه اورژانس 115، یک تیم عملیاتی فوریت پزشکی در کمترین زمان ممکن در صحنه تصادف حاضر شد.
ایراننژاد تصریح کرد: تیم عملیاتی فوریت پزشکی اورژانس 115 به محض رسیدن به محل حادثه عملیات احیای قلبی - ریوی را برای این مصدوم نوجوان آغاز کرد. اما متأسفانه بهرغم تلاش نیروهای فوریت پزشکی و کادر درمان، به دلیل شدت جراحات وارده، این نوجوان فوت شد.