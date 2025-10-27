خبرگزاری کار ایران
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده قوه قضاییه در جمع خبرنگاران:

حوزه آسیب‌دیدگان اجتماعی در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد / اشتغالزایی زنان آسیب‌دیده

زنان و کودکان در صدر توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه گفت: در قوه قضاییه توجه به حوزه آسیب‌دیدگان اجتماعی از سنوات قبل در دستور کار قوه قضاییه قرار داشته و در این چند سال اخیر نیز مورد توجه ریاست این قوه بوده است. سال جاری در عرصه حمایت‌های قضایی که توسط قوه قضاییه انجام می‌شود، تقویت دفتر حمایت از زنان و اطفال در قالب توسعه و گسترش، مورد توجه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منیژه خاکی بختیاروند در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: در بازه زمانی یک سال اخیر اقدمات ویژه‌ای در خصوص تشکیل محاکم خانواده انجام شده است. رئیس قوه قضاییه تمام رؤسای کل را مکلف کرد که دادگاه‌ها و محاکم خانواده با حضور قضات مشاور زن تشکیل شود.

وی به راه‌اندازی دادگاه‌ها و محاکم خانواده با حضور قضات مشاور زن در تهران و رفع نیاز این حوزه در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا نخستین مجتمع این دادگاه‌ها و محاکم در تهران آغاز بکار کرده است. استان مرکزی نیز جزء استان‌هایی بود که رفع نیاز آن در این زمینه صورت گرفت و تشکیل دادگاه خانواده با حضور قضات مشاور زن در شهرستان اراک به عنوان مرکز این استان اجرایی شد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه اظهار داشت: در موضوع اشتغالزایی برای زنان آسیب‌دیده مطابق سند توسعه و پیشرفت کشور و دستور کار داخلی قوه قضاییه، دستگاه قضایی وظیفه مستقیم در این حوزه ندارد. دستگاه قضا نسبت به 2 دسته تکلیف دارد که شامل زنان زندانی و زنانی است که به دفاتر حمایت مراجعه می‌کنند. اما موضوع اشتغالزایی زنان آسیب‌دیده نیز با حمایت و مشارکت دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

خاکی بختیاروند به اقدامات انجام شده در راستای تمرکز و توجه بر موضوع زنان و کودکان اشاره داشته و تصریح کرد: در بحث ستادی نیز رئیس قوه قضاییه توجه ویژه به موضوع زمان و کودکان و حمایت از این 2 قشر دارد. با توجه به اینکه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور نیز عضویت دارد، موضوع زنان و کودکان را سال جاری در صدر توجه این 2 حوزه قرار داده است.

