فعالیت ٣ دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شیراز تعلیق شد
فعالیت ٣ دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شیراز به استناد بند پ ماده ۲۰ آییننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری تعلیق شد.
به گزارش ایلنا، مجوز فعالیت دفاتر / شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری آراد گردش مهر ، مهروزان سیر و تیام گشت جنوبگان به استناد بند پ ماده ۲۰ آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری تعلیق شد.
بنابراین گزارش با توجه به تعطیلی دفتر /شرکت بیش از مدت مجازطبق نظارت و بررسی فعالیت آن واحد به مدت یک ماه تعلیق میشود.
دفاتری که پروانه فعالیت آنها ابطال یا تعلیق شده است به استناد قانون، حق هیچگونه ثبتنام، برگزاری تورهای داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی را ندارند و صرفا می توانند به تعهدات قبلی خود عمل کنند؛ و در صورت عدم رفع نواقص مراحل قانونی بعدی اعمال میشود.