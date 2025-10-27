خبرگزاری کار ایران
استاندار مازندران:

حضور بانوان در مدیریت، عامل ارتقای اخلاقی فضای اداری است

استاندار مازندران در نشست با بانوان نخبه استان تأکید کرد که ۸۰ نفر از بانوان در سطوح مختلف مدیریتی به‌کار گرفته شده‌اند و حضور آنان نه تنها یک ضرورت بلکه عامل ارتقای اخلاقی و انسانی فضای اداری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی‌رستمی صبح دوشنبه در جلسه‌ای با بانوان نخبه استان که با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، بر اهمیت حضور بانوان در عرصه‌های مدیریتی تأکید کرد و از موفقیت‌های آنان در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان قدردانی کرد.

 وی با اشاره به اینکه زن ایرانی تنها نیمی از جمعیت کشور نیست، بلکه نیمی از اندیشه، توان و پیشرفت کشور را شکل می‌دهد»، افزود: «توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که عدالت در فرصت‌ها برقرار باشد و بانوان در سطوح مختلف مدیریتی سهم عادلانه‌ای داشته باشند.

استاندار مازندران با اشاره به حضور ۸۰ نفر از بانوان در سطوح مختلف مدیریتی استان، اظهار داشت: عملکرد این بانوان نشان داده است که با تخصص، تعهد و توانمندی بالا، حتی از بسیاری از آقایان جلوتر حرکت می‌کنند.

وی تأکید کرد :نگاه به بانوان در دولت و مدیریت استان تغییر کرده و حضور آنان نه تنها ضروری است، بلکه باعث ارتقای فضای اداری و اخلاقی شده است.

یونسی از تعدادی از بانوان مدیر استان به‌دلیل همکاری مؤثر و نقش‌آفرینی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی استان قدردانی کرد و گفت: بدون تلاش و تعهد این بانوان توانمند، بسیاری از پروژه‌های استان به نتیجه نمی‌رسید.

استاندار مازندران با تأکید بر تداوم سیاست‌های عدالت‌محور در انتصابات مدیریتی استان، افزود: عدالت مدیریتی زمانی معنا می‌یابد که بانوان در کنار مردان از فرصت برابر برای رشد و اثرگذاری برخوردار باشند و ما این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.

