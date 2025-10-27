حضور بانوان در مدیریت، عامل ارتقای اخلاقی فضای اداری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی‌رستمی صبح دوشنبه در جلسه‌ای با بانوان نخبه استان که با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، بر اهمیت حضور بانوان در عرصه‌های مدیریتی تأکید کرد و از موفقیت‌های آنان در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه زن ایرانی تنها نیمی از جمعیت کشور نیست، بلکه نیمی از اندیشه، توان و پیشرفت کشور را شکل می‌دهد»، افزود: «توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که عدالت در فرصت‌ها برقرار باشد و بانوان در سطوح مختلف مدیریتی سهم عادلانه‌ای داشته باشند.

استاندار مازندران با اشاره به حضور ۸۰ نفر از بانوان در سطوح مختلف مدیریتی استان، اظهار داشت: عملکرد این بانوان نشان داده است که با تخصص، تعهد و توانمندی بالا، حتی از بسیاری از آقایان جلوتر حرکت می‌کنند.

وی تأکید کرد :نگاه به بانوان در دولت و مدیریت استان تغییر کرده و حضور آنان نه تنها ضروری است، بلکه باعث ارتقای فضای اداری و اخلاقی شده است.

یونسی از تعدادی از بانوان مدیر استان به‌دلیل همکاری مؤثر و نقش‌آفرینی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی استان قدردانی کرد و گفت: بدون تلاش و تعهد این بانوان توانمند، بسیاری از پروژه‌های استان به نتیجه نمی‌رسید.

استاندار مازندران با تأکید بر تداوم سیاست‌های عدالت‌محور در انتصابات مدیریتی استان، افزود: عدالت مدیریتی زمانی معنا می‌یابد که بانوان در کنار مردان از فرصت برابر برای رشد و اثرگذاری برخوردار باشند و ما این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.

