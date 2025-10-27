هرمزگان رتبه دار سرمایه گذاری در کشور
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اعلام کرد: هرمزگان در سال جاری رتبه 2و در سال گذشته رتبه دوم سرمایه گذاری کشور در صدور جواز تاسیس را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، خلیل قاسمی افزود: طبق آمار وضع موجود طرح های صنعتی کشور، هرمزگان با ۹۲۱ همت سرمایه گذاری رتبه اول کشور را دارد.
وی ادامه داد: جذب این میزان سرمایه گذاری از طریق ۱۵۲۶ فقره جواز تاسیس برای آغاز سرمایه گذاری در استان با پیش بینی اشتغال۵۷ هزار و ۲۰۲ نفر صادر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: استان هرمزگان در سال گذشته با صدور ۶۹۹ مجوز تاسیس جدید به ارزش سرمایه گذاری ۱۱۳ همت که در تعداد ۲ درصد و در میزان سرمایه گذاری ۱۴ درصد رشد داشته است.
قاسمی بیان داشت: استان هرمزگان، شرایط ویژه و پتانسیل های مثبتی دارد که همیشه مورد توجه سرمایه گذاران بوده و این امر می تواند در جذب سرمایه گذار تاثیر بسزایی داشته باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان؛ بیشترین جواز صادره را در گروه فعالیتهای کانی غیر فلزی، لاستیک و پلاستیک، کک و فرآورده های حاصل از نفت، صنایع غذایی و دیگر موارد برشمرد.
