هرمزگان رتبه دار سرمایه گذاری در کشور

به گزارش ایلنا از بندرعباس، خلیل قاسمی افزود: طبق آمار وضع موجود طرح های صنعتی کشور، هرمزگان با ۹۲۱ همت سرمایه گذاری رتبه اول کشور را دارد.

وی ادامه داد: جذب این میزان سرمایه گذاری از طریق ۱۵۲۶ فقره جواز تاسیس برای آغاز سرمایه گذاری در استان با پیش بینی اشتغال۵۷ هزار و ۲۰۲ نفر صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: استان هرمزگان در سال گذشته با صدور ۶۹۹ مجوز تاسیس جدید به ارزش سرمایه گذاری ۱۱۳ همت که در تعداد ۲ درصد و در میزان سرمایه گذاری ۱۴ درصد رشد داشته است.

قاسمی بیان داشت: استان هرمزگان، شرایط ویژه و پتانسیل های مثبتی دارد که همیشه مورد توجه سرمایه گذاران بوده و این امر می تواند در جذب سرمایه گذار تاثیر بسزایی داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان؛ بیشترین جواز صادره را در گروه فعالیتهای کانی غیر فلزی، لاستیک و پلاستیک، کک و فرآورده های حاصل از نفت، صنایع غذایی و دیگر موارد برشمرد.

کسب رتبه دوم سرمایه گذاری جوازهای تاسیس در کشور؛ با صدور ۶۹۹ مجوز تاسیس جدید به ارزش سرمایه گذاری ۱۱۳ همت که در تعداد، ۲ درصد و در میزان سرمایه گذاری، ۱۴ درصد افزایش داشته است.

