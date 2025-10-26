خبرگزاری کار ایران
هلاکت شرور خطرناک اهوازی با گرایشات مجرمانه تکفیری و تجزیه‌طلبانه

هلاکت شرور خطرناک اهوازی با گرایشات مجرمانه تکفیری و تجزیه‌طلبانه
کد خبر : 1705494
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان مرکز استان خوزستان خبر داد: شرور تحت تعقیب، با گرایشات و فعالیت های مجرمانه تکفیری و تجزیه‌طلبانه که سابقه ارتکاب جرائمی متعدد را داشت، طی عملیات پیچیده اطلاعاتی و انتظامی در محدوده اهواز به هلاکت رسید.

به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان با اعلام این خبر، اظهار داشت: این فرد شرور با گرایشات تکفیری و تجزیه‌طلبانه و سابقه ارتکاب جرایمی متعدد به عنوان یکی از اراذل سطح یک استان شناخته شده بود که طی چند سال گذشته تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی قرار داشت.

وی افزود: مجرم با ساخت یک مخفیگاه ویژه به شکل قلعه‌مانند و انجام اقدامات مهندسی نظیر ایجاد برج و بارو، حفر خندق و استفاده از نیزارهای اطراف رودخانه کارون، خود را از دست نیروهای امنیتی مخفی کرده‌ بود. اما با اقدامات اطلاعاتی فنی و برنامه‌ریزی دقیق نیروهای امنیتی، مخفیگاه وی شناسایی، محاصره و عملیات گسترده‌ای علیه او آغاز شد. 

دادستان مرکز خوزستان گفت: در زمان عملیات، این فرد با تیراندازی سنگین به سمت ماموران قصد مقاومت و فرار داشت که با هوشیاری و واکنش سریع نیروهای امنیتی، مانع تحرک وی شدند.

وی خاطر نشان کرد: این شرور خطرناک در نهایت، قصد داشت با دو قبضه سلاح جنگی به نیزارها و رودخانه کارون متواری شود، اما در پی تعقیب و مراقبت مأموران که راه‌های فرار  او را مسدود کرده بودند، مجبور به ورود به رودخانه شد و در نهایت غرق و به هلاکت رسید.

خلفیان در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های همه نیروهای عمل‌کننده، بر عزم قاطع دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی در مقابله با عناصر مخل امنیت و آسایش مردم تأکید کرد و گفت: هیچ‌گونه اقدام خلاف امنیت عمومی از سوی شروران و اراذل و اوباش بدون پاسخ نخواهد ماند.

