درگیری مسلحانه در زهک؛ یک مأمور پلیس به شهادت رسید

به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعتی قبل درگیری میان مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان زهک و سرنشینان مسلح یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در حوالی دهستان خمک رخ داد که در این حادثه یکی از مأموران پلیس به شهادت رسید و یک نفر دیگر مجروح شد.

این حادثه زمانی روی داد که عوامل گشتی پلیس مبارزه با مواد مخدر حین کنترل مسیرهای تردد قاچاقچیان به خودروی مشکوکی برخوردند که سرنشینان آن با مشاهده مأموران اقدام به تیراندازی کردند.

این اطلاعیه می‌افزاید: بر اثر این درگیری، یکی از مأموران پلیس به شهادت رسید و مأمور دیگر مجروح و برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.

در این اطلاعیه آمده است: افراد مسلح پس از درگیری از محل متواری شدند و هم‌اکنون با تشکیل تیم‌های عملیاتی ویژه، عملیات تعقیب و پاکسازی منطقه در چارچوب طرح تأمین امنیت در حال انجام است.

زهک یکی از شهرستان های پنجگانه منطقه سیستان در شمال سیستان و بلوچستان و در فاصله ۲۰۰ کیلومتری زاهدان مرکز استان است.

