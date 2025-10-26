خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی چهارمحال و بختیاری به کشاورزان بازگردانده شد

۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی چهارمحال و بختیاری به کشاورزان بازگردانده شد
کد خبر : 1705231
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در پی اجرای قانون «رفع تداخلات اراضی» در استان حدود ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی به مستثنیات اشخاص حقیقی افزوده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین بهرامی امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: از مجموع ۸۵۰ پلاک ثبتی مشمول قانون، تاکنون وضعیت ۸۲۷ پلاک به طور نهایی تعیین تکلیف شده است.

وی  با اشاره به بررسی تداخل بین مقررات «اصلاحات اراضی» و قانون «ملی شدن جنگل‌ها و مراتع» افزود: بر اساس تطبیق اسناد، نقشه‌ها و مشاهدات میدانی، بخشی از اراضی که پیشتر به عنوان اراضی ملی ثبت شده بودند، به مالکان قبلی بازگردانده شدند.

وی بیان کرد: این اقدام موجب شده تا حدود ۹ درصد به سطح اراضی مستثنیات استان افزوده شود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، با تکمیل بررسی‌های باقیمانده، بیش از پنج درصد دیگر نیز به چرخه تولید کشاورزی بازگردد.

بهرامی گفت: کمیسیون رفع تداخلات با تطبیق نقشه‌های منابع طبیعی، پلاک‌های ثبتی، عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و بررسی مستندات استمرار کشت، تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ