۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی چهارمحال و بختیاری به کشاورزان بازگردانده شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین بهرامی امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: از مجموع ۸۵۰ پلاک ثبتی مشمول قانون، تاکنون وضعیت ۸۲۷ پلاک به طور نهایی تعیین تکلیف شده است.

وی با اشاره به بررسی تداخل بین مقررات «اصلاحات اراضی» و قانون «ملی شدن جنگل‌ها و مراتع» افزود: بر اساس تطبیق اسناد، نقشه‌ها و مشاهدات میدانی، بخشی از اراضی که پیشتر به عنوان اراضی ملی ثبت شده بودند، به مالکان قبلی بازگردانده شدند.

وی بیان کرد: این اقدام موجب شده تا حدود ۹ درصد به سطح اراضی مستثنیات استان افزوده شود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، با تکمیل بررسی‌های باقیمانده، بیش از پنج درصد دیگر نیز به چرخه تولید کشاورزی بازگردد.

بهرامی گفت: کمیسیون رفع تداخلات با تطبیق نقشه‌های منابع طبیعی، پلاک‌های ثبتی، عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و بررسی مستندات استمرار کشت، تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهد.

انتهای پیام/