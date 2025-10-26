۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی چهارمحال و بختیاری به کشاورزان بازگردانده شد
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در پی اجرای قانون «رفع تداخلات اراضی» در استان حدود ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی به مستثنیات اشخاص حقیقی افزوده شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین بهرامی امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: از مجموع ۸۵۰ پلاک ثبتی مشمول قانون، تاکنون وضعیت ۸۲۷ پلاک به طور نهایی تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به بررسی تداخل بین مقررات «اصلاحات اراضی» و قانون «ملی شدن جنگلها و مراتع» افزود: بر اساس تطبیق اسناد، نقشهها و مشاهدات میدانی، بخشی از اراضی که پیشتر به عنوان اراضی ملی ثبت شده بودند، به مالکان قبلی بازگردانده شدند.
وی بیان کرد: این اقدام موجب شده تا حدود ۹ درصد به سطح اراضی مستثنیات استان افزوده شود و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، با تکمیل بررسیهای باقیمانده، بیش از پنج درصد دیگر نیز به چرخه تولید کشاورزی بازگردد.
بهرامی گفت: کمیسیون رفع تداخلات با تطبیق نقشههای منابع طبیعی، پلاکهای ثبتی، عکسهای هوایی دهه ۴۰ و بررسی مستندات استمرار کشت، تصمیمگیری نهایی را انجام میدهد.