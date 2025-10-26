به گزارش ایلنا از بندرعباس، میثم قاسمی، معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست هرمزگان، از مشاهده و ثبت گونه کمیاب نوک‌سرخ دریایی (Red-billed Tropicbird) در سواحل بندرعباس خبر داد.

قاسمی اظهار کرد: یک قطعه از این پرنده دریایی در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ توسط یکی از دوستداران محیط‌زیست به اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان تحویل داده شد. به گفته این شهروند، پرنده با حال عمومی نامناسب در ساحل بندرعباس مشاهده شده بود.

وی افزود: «نوک‌سرخ دریایی» پرنده‌ای دریازی و مهاجر است که معمولاً در آب‌های آزاد و دور از ساحل به‌صورت انفرادی مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد این پرنده بر اثر جریانات جوی و بادهای شدید از مسیر اصلی خود منحرف شده و به ساحل رسیده است.

معاون حفاظت محیط‌زیست هرمزگان یادآور شد: آخرین ثبت مستند حضور این گونه در ایران به دهه ۱۳۶۰ خورشیدی در آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان بازمی‌گردد؛ همچنین، زادآوری این گونه در سال ۲۰۰۷ در سه جزیره امارات متحده عربی گزارش شده است.

انتهای پیام/