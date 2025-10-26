به گزارش ایلنا از خوزستان،، از ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴، شماری از بازنشستگان فولاد از استان‌های مختلف کشور از جمله خوزستان، با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را به آنچه «انتقال ناعادلانه صندوق فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری» خواندند، اعلام کردند.

معترضان در این تجمع شعارهایی با محورهای «نه به انتقال صندوق»، «اجرای همسان‌سازی بر اساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز»، و «تأکید بر ماهیت فولادی و آیین‌نامه خاص بازنشستگان فولاد و معدنی‌ها» سر دادند.

بازنشستگان حاضر همچنین بر لزوم توجه دولت به شرایط خاص مناطق کمتر توسعه‌یافته و برخورداری کارکنان و بازنشستگان خوزستان بر مزایای مناطق جنگی تأکید داشتند.

به گفته نمایندگان حاضر در جمع، هدف از این تجمع، رساندن صدای بازنشستگان فولاد به تصمیم‌گیران کشور و درخواست برای حفظ استقلال صندوق فولاد، صیانت از حقوق اعضا و اجرای عدالت در همسان‌سازی حقوق‌ها است.

