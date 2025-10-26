خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صبح امروز؛

بازنشستگان فولاد با تجمع مقابل مجلس خواستار توقف انتقال صندوق و اجرای همسان‌سازی شدند

بازنشستگان فولاد با تجمع مقابل مجلس خواستار توقف انتقال صندوق و اجرای همسان‌سازی شدند
کد خبر : 1705117
لینک کوتاه کپی شد.

گروهی از بازنشستگان صنعت فولاد از خوزستان و دیگر نقاط کشور با حضور مقابل مجلس شورای اسلامی، نسبت به انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض کردند و اجرای کامل طرح همسان‌سازی حقوق‌ها را خواستار شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان،، از ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴، شماری از بازنشستگان فولاد از استان‌های مختلف کشور از جمله خوزستان، با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را به آنچه «انتقال ناعادلانه صندوق فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری» خواندند، اعلام کردند.

معترضان در این تجمع شعارهایی با محورهای «نه به انتقال صندوق»، «اجرای همسان‌سازی بر اساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز»، و «تأکید بر ماهیت فولادی و آیین‌نامه خاص بازنشستگان فولاد و معدنی‌ها» سر دادند.

بازنشستگان حاضر همچنین بر لزوم توجه دولت به شرایط خاص مناطق کمتر توسعه‌یافته و برخورداری کارکنان و بازنشستگان خوزستان بر  مزایای مناطق جنگی تأکید داشتند.

به گفته نمایندگان حاضر در جمع، هدف از این تجمع، رساندن صدای بازنشستگان فولاد به تصمیم‌گیران کشور و درخواست برای حفظ استقلال صندوق فولاد، صیانت از حقوق اعضا و اجرای عدالت در همسان‌سازی حقوق‌ها است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ