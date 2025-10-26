به گزارش ایلنا، نماینده شیراز و زرقان گفت: با بازدیدها و پیگیری های انجام شده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه راه های روستایی حوزه انتخابیه خواهیم بود. سید اسماعیل حسینی در مورد جاده کیان آباد به گردنه باباحاجی افزود: طی این بازدید مقرر شد در فاز نخست دو قطعه به طول حدود ۹ کیلومتر با عرض ۱۱ متر انجام و بخشی که درون طرح هادی روستاهای در مسیر است با همکاری بنیاد مسکن پیگیری می شود.

وی با اشاره به مشکل جاده سیاخ-دارنگون یادآور شد: دوقطعه اول تا سه راهی خانه خمیس به طول ۶ کیلومتر تکمیل می شود؛همچنین مقرر شد تا پایان آبان طرح نهایی با توجیه فنی و اقتصادی برای گردنه سینه سفید از طرف مشاور ارائه شود.

حسینی در خصوص جاده کوهمره سرخی خاطرنشان کرد:مقرر شد تعریض دو قطعه به طول ۱۰ کیلومتر تا پل قره آقاج تا دهه فجر به بهره برداری رسیده و علاوه بر تعریض قطعه سوم که به طول حدود سه کیلومتر شروع شده است، با تعریض ادامه مسیر با اولویت رفع نقاط حادثه خیز نیز موافقت شد که در فازهای بعد پیگیری می شود.

وی افزود: مناقصه پروژه بازگشایی مسیر مسقان-نوجین انجام شده و به زودی قرارداد نهایی و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: در مورد جاده قلات-کودیان-خان زنیان خاکبرداری بخش زیادی از قطعه اول انجام شده و قطعه دوم نیز به زودی آغاز می شود.

وی تاکید کرد: در خصوص جاده شیراز-داریون-خرامه هم برای مسیر رفت و برگشت ۸ کیلومتری واقع در محدوده شهر داریون، مقرر شد مسیر کندرو توسط شهرداری این شهر ساخته شود و مسیر اصلی توسط راهداری تعریض و روکش آسفالت انجام شود؛ همچنین جهت تعریض مسیر آرامستان بهشت احمدی تا شهر داریون مقرر شد در جلسه بعدی شهردار داریون و مدیرکل راهداری مدل همکاری مشارکتی تهیه شود.

حسینی گفت:موارد دیگری در رابطه با روکش آسفالت راه های روستایی حوزه انتخابیه طی این بازدید میدانی مصوب شد.

