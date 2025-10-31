ایلنا از گلستان گزارش میدهد،
قیمت ادوات کشاورزی با درآمد کشاورز همخوانی ندارد / اگر از کشاورزی استان حمایت نشود با بحرانهای جدی روبه رو می شویم
کشاورزی مکانیزه؛ گامی مؤثر در جهش تولید محصولات کشاورزی گلستان
با وجود نقش حیاتی استان گلستان در تأمین امنیت غذایی کشور، افزایش چندبرابری قیمت تراکتور و دیگر ادوات کشاورزی، زنگ خطری برای تولید محصولات کشاورزی در استان به صدا درآورده است. کشاورزی مکانیزه بهعنوان راهکاری مؤثر در جهش تولید شناخته میشود، اما هزینههای سنگین تجهیزات، مانعی جدی برای کشاورزان گلستانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، گلستان با تولید بیش از ۹۲ محصول زراعی و باغی، یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور محسوب میشود. با این حال، کشاورزی در استان عمدتاً به شکل سنتی انجام میشود. خشکسالیهای طولانیمدت، عملکرد کشاورزی را بهویژه در کشتهای دیم بهشدت کاهش داده و بسیاری از محصولات از جمله گندم از بین رفتهاند.
با وجود اینکه گلستان ۴۰ روز امنیت غذایی کشور را تأمین میکند، اقتصاد استان جزو پنج استان آخر کشور قرار دارد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، یک بحران جدی است و نیازمند توجه ویژه و اختصاص اعتبار از صندوق ملی است.
اگر کشاورزی به شیوه مکانیزه انجام شود و کشاورزان با روشهای نوین و سیستمهای بهروز آبیاری آشنا شوند، طبق نظر کارشناسان، تولید محصولات بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. مزایای کشاورزی مدرن بسیار گسترده است و میتواند نقش مهمی در افزایش تولید، بهبود امنیت غذایی و کاهش کمبود مواد غذایی ایفا کند.
در حالی که کشورهای پیشرفته با بهرهگیری از فناوریهای نوین به برداشت ۱۰ تن گندم در هر هکتار دست یافتهاند، در گلستان این رقم نهایتاً به ۴ تن میرسد. با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی، حرکت بهسوی کشاورزی مکانیزه اجتنابناپذیر است.
بهدلیل خشکسالی، تولید محصولاتی مانند گندم و چغندر کاهش یافته
احمد محمدی، یکی از کشاورزان استان، به ایلنا گفت: بهدلیل خشکسالی، تولید محصولات از جمله گندم و چغندر کاهش یافته و درآمد ما بهشدت افت کرده است. اگر کشاورزی استان شرایط خوبی داشته باشد، وضعیت اقتصادی نیز رونق خواهد گرفت.
وی ادامه داد: دولت کشاورزان را تشویق میکند که به سمت کشاورزی مکانیزه حرکت کنیم، اما بیشتر این تشویقها جنبه تبلیغاتی دارد. قیمت یک دستگاه تراکتور چندبرابر شده و در این شرایط، چگونه میتوانیم یک تراکتور معمولی تهیه کنیم؟
محمدی افزود: دولت میگوید برای کشت مکانیزه تسهیلات میدهد، اما وقتی مراجعه میکنیم، بانک اعلام میکند که تسهیلاتی ندارد و باید صبر کنیم. پس از آن، تسهیلات با سود بالای ۲۰ درصد ارائه میشود. در این شرایط بحرانی، کدام کشاورز میتواند چنین وامی را دریافت کند؟
وی گفت: بانکها حداقل دو ضامن رسمی میخواهند و حتی بازنشستگان یا اصناف را نمیپذیرند. بنابراین کشاورزان مجبورند به روش سنتی ادامه دهند، چون چارهای ندارند.
محمدی تأکید کرد: اگر مسئولان واقعاً قصد دارند کشاورزی را از وضعیت سنتی خارج کنند، باید مشکلاتی مانند تسهیلات و تضامین را تسهیل کنند. دولت باید حمایت خود از کشاورزان را گسترش دهد.
مشکل کشاورزان، تأمین منابع مالی و عدم دریافت تسهیلات مناسب است
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: استان گلستان ۴۰ درصد امنیت غذایی کشور را تأمین میکند و در تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، مرغ و سیبزمینی جایگاه مهمی در کشور دارد. در حال حاضر، ۱۲ درصد تولید مرغ کشور در استان انجام میشود.
وی ادامه داد: خشکسالیهای اخیر مشکلاتی برای کشاورزی استان ایجاد کرده و تولید گندم کاهش یافته است. دولت چهاردهم باید کمکهای ویژهای به کشاورزان گلستان ارائه دهد. اگر توجه خاصی به کشاورزی استان نشود، با بحرانهای جدیتری روبهرو خواهیم شد.
سنگدوینی افزود: باتوجه به خشکسالی های شدید دولت باید تسهیلات مناسب در اختیار کشاورزان قرار دهد تا بتوانند زمینهای خود را به سیستمهای نوین آبیاری مجهز کنند. مشکل اصلی کشاورزان، تأمین منابع مالی و عدم دریافت تسهیلات مناسب است. نرخ سود وامها بین ۱۸ تا ۲۳ درصد است که مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
وی گفت: گلستان با حدود ۷۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی، یکی از غنیترین مناطق کشاورزی ایران است. کشاورزی سنتی باید به سمت کشاورزی مکانیزه و اقتصادی حرکت کند و کشاورزان برای خرید ادوات کشاورزی حمایت شوند.
نماینده مردم گرگان و آققلا افزود: با وجود سهم ۱۲ درصدی استان در تولیدات کشاورزی کشور، اما کشاورزان این استان از نظر معیشت و رفاه اقتصادی در شرایط دشواری قرار دارد. کشاورزان از کمتوقعترین اقشار جامعه هستند و دولت باید سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی را چند برابر کند.
وی یادآور شد: یکی از موانع اصلی توسعه مکانیزاسیون در گلستان، افزایش قیمت ماشینآلات و ادوات کشاورزی است. این افزایش قیمتها توان خرید کشاورزان را کاهش داده است. دولت چهاردهم باید با تخصیص وامهای بلندمدت و کمبهره، به کشاورزان کمک کند.