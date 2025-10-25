صدای انفجار در زنجان ناشی از عملیات امحای ضایعات جنگی بود

به گزارش ایلنا، کاوه حقیقی شامگاه شنبه با بیان اینکه این عملیات به صورت کاملاً کنترل‌شده و ایمن انجام شد، خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه حادثه یا پیامد ناگواری در پی این اقدام رخ نداده است.

این مسئول ضمن قدردانی از همکاری و آرامش شهروندان زنجانی، هدف از اجرای این عملیات را حفظ ایمنی و امنیت عمومی عنوان کرد و افزود: تمامی مراحل امحا تحت نظارت نیروهای متخصص و مجرب انجام گرفته است.

حدود ساعت ۱۱ امروز/ شنبه/ صدای انفجار در مناطق مختلف شهر زنجان به گوش رسید.

