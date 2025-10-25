خبرگزاری کار ایران
صدای انفجار در زنجان ناشی از عملیات امحای ضایعات جنگی بود

صدای انفجار در زنجان ناشی از عملیات امحای ضایعات جنگی بود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان درباره صدای انفجار شنیده‌شده در سطح شهر زنجان گفت: این صدا مربوط به عملیات امحای ضایعات و پرتابه‌های عمل‌نکرده باقی‌مانده از دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که به صورت کنترل شده انجام شد.

به گزارش ایلنا، کاوه حقیقی شامگاه شنبه با بیان اینکه این عملیات به صورت کاملاً کنترل‌شده و ایمن انجام شد، خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه حادثه یا پیامد ناگواری در پی این اقدام رخ نداده است.

این مسئول ضمن قدردانی از همکاری و آرامش شهروندان زنجانی، هدف از اجرای این عملیات را حفظ ایمنی و امنیت عمومی عنوان کرد و افزود: تمامی مراحل امحا تحت نظارت نیروهای متخصص و مجرب انجام گرفته است.

حدود ساعت ۱۱ امروز/ شنبه/ صدای انفجار در مناطق مختلف شهر زنجان به گوش رسید.

