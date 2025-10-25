به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جلسه شورای تربیت‌بدنی و ورزش استان مرکزی که با حضور وزیر ورزش و جوانان و به صورت مشترک با نشست هم‌اندیشی با رؤسای هیئت‌های ورزشی و دبیران سمن‌های جوانان استان برگزار شد، افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و افزایش انتظارات در بخش ورزش و جوانان، لازم است مدیریت بهینه منابع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در دستور کار قرار گیرد.

وی به پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی استان مرکزی در حوزه ورزش اشاره کرده و ادامه داد: پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی این استان از جمله دهکده المپیک اراک، مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد و سالن 3000 نفری باید با مشارکت عمومی و حمایت دولت به سرانجام برسند. با توجه به تصویب کلیات نظام جامع باشگاه‌داری در مجلس، اجرای این قانون گامی مؤثر در ارتقاء سرمایه اجتماعی و سامان‌دهی فعالیت‌های ورزشی کشور خواهد بود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: حوزه جوانان باید به طور ویژه در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی وزارت ورزش مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه، از جمله مواد 23، 75، 78، 87، 89 و 92 برای توسعه زیرساخت‌های این بخش استفاده شود. با قدردانی از توجه وزیر ورزش به حوزه جوانان و ورزش استان مرکزی امیدوار هستیم که دستورات صادره در این سفر به طور کامل اجرایی شود.

از تخصیص بودجه‌های موازی جلوگیری شود

دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز در این جلسه گفت: برای ارتقاء بهره‌وری و تحقق اهداف کلان ورزش کشور، باید از تخصیص بودجه‌های موازی جلوگیری شود و منابع مالی به صورت هدفمند و در مسیر توسعه پایدار ورزش هزینه گردد. در بخش‌های مختلف استان‌ها منابع مالی متعددی هزینه می‌شود که به دلیل نبود برنامه‌ریزی یکپارچه، اثرگذاری لازم را ندارد. در این راستا لازم است دولت با تدوین دستورالعمل‌های مشخص، مسیر هزینه‌کرد اعتبارات را هدفمند کند.

سید محمد جمالیان به موضوع زیرساخت‌های ورزشی و توسعه آن در کلانشهرها اشاره داشته و در این خصوص افزود: توسعه زیرساخت‌های ورزشی در کلانشهرها ضروری است. همچنین در کنار کمبود فضاهای ورزشی و ضرورت توسعه زیرساخت‌ها در این حوزه، مسئله اشتغال قهرمانان ملی و ورزشکاران دارای رتبه جهانی نیز نیازمند توجه جدی است و حمایت از این قشر می‌تواند انگیزه آنان را برای تداوم فعالیت‌های حرفه‌ای افزایش دهد.

وی بر لزوم پیوند سلامت عمومی و ورزش تأکید کرده و ادامه داد: زمانی می‌توان ادعا کرد ورزش در مسیر رشد قرار دارد که شاخص‌هایی مانند کاهش چاقی، پایین آمدن سن سکته‌های قلبی و ارتقای سلامت عمومی در جامعه مشاهده شود. با همکاری آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، امکان اجرای طرح‌های مراقبتی و معاینات دوره‌ای کودکان در استان مرکزی فراهم است و اجرای این برنامه می‌تواند از بروز بسیاری از نارسایی‌های جسمی در سنین پایین جلوگیری کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به معضل آلودگی هوای شهر اراک اشاره کرده و اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی این شهر، توسعه سالن‌های سرپوشیده و تجهیز آنها به سیستم تهویه استاندارد برای انجام فعالیت‌های ورزشی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا باید تدابیر لازم اندیشیده شود و پیگیری‌های لازم نیز انجام گردد تا بتوان ورزش را به صورت گسترده‌تر و ویژه‌تری در استان مرکزی و به خصوص شهر اراک گسترش داد.

