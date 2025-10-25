خبرگزاری کار ایران
واژگونی خودروی اتباع بیگانه با یک فوتی و ۲۳ مجروح

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از واژگونی خودروی حامل اتباع بیگانه با یک فوتی و ۲۳ مجروح در جاده بندرعباس - میناب خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهرداد حسن‌زاده روز شنبه با اعلام این خبر افزود: خودروی حامل این افراد یک دستگاه وانت سایپا بوده و این حادثه صبح شنبه سوم آبان‌ماه در جاده بندرعباس- میناب رخ داده است.

وی ادامه داد:۶ دستگاه آمبولانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل حادثه اعزام و مجروحان به مراکز درمانی منتقل شدند.

 

