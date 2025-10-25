ضرورت ایجاد فضای شفاف و رقابتی در انتخابات پیش رو

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در دیدار هیات رئیسه و جمعی از اعضای جبهه اصلاحات استان با اشاره به اهمیت نقش مردم در فرآیند اداره کشور گفت: انتخابات جلوه‌ای از عقد وکالت میان مردم و مسئولان است یعنی مردم اختیار اداره امور را در چارچوب مشخصی به وکلای خود می‌سپارند.

وی ادامه داد: مسئولان تا زمانی که در چارچوب موضوع وکالت عمل کنند، ید امانی دارند؛ اما خروج از آن موجب ضمان شرعی و انحلال وکالت خواهد بود.

رئیس شورای اداری استان فارس ایجاد تغییرات مدیریتی، به ویژه انتصابات فرمانداران را یکی از جلوه‌های ملموس دوران پس از برگزاری انتخابات در سطح استان دانست که در چارچوب گفتمان دولت انجام شده است.

معیار انتصابات؛ تخصص و پذیرش گفتمان دولت

امیری استفاده از ظرفیت متخصصان و نخبگان را از اولویت‌های مهم در مدیریت استان دانست و گفت: ملاک و معیار اصلی در انتصاب مدیران، دانش، تخصص و پذیرشِ گفتمان دولت چهاردهم بوده است.

وی بر بسترسازی برای ایجاد فضای رقابتی و شفاف در انتخابات پیش رو نیز تاکید و تصریح کرد: یکی از راهکارهای مهم در خصوص رفع نگرانی‌ها، تعیین مرزهای روشن میان «اجرا» و «نظارت» در فرآیند انتخابات خواهد بود.

استاندار فارس با استقبال از حضور احزاب و تشکل‌های سیاسی در فرایندهای نظارتی تاکید کرد: صیانت از حقوق شهروندان، تشکل‌های سیاسی و اجرای دقیق قانون با بهره‌گیری از نگاه کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر قانون در ستاد انتخابات استان، از اولویت‌هایی است که می‌تواند از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند.

رشد ۱۰۱ درصدی بودجه ملی و ۳۳ درصدی بودجه استانی

امیری در ادامه با یادآوری دستاوردهای استان در دولت چهاردهم در یک سال اخیر گفت: اولین اقدام در راستای رشد شاخص‌های رفاه و توسعه در استان، بهبود وضعیت بودجه در سال جاری بود که با برنامه‌ریزی و رایزنی‌های گسترده، بودجه ملی ۱۰۱ و بودجه استانی ۳۳ درصد رشد داشته است.

استاندار فارس تصویب سند راهبردی گردشگری استان را از اقدامات جدی در مسیر توسعه استان توصیف و خاطرنشان کرد: محور توسعه فارس بر اساس این سند، صنعت گردشگری خواهد بود و تمام امکانات و زیرساخت‌ها باید برای تحقق این سند ۲۰ ساله به کار گرفته شود.

امیری با اشاره به محدودیت منابع دولتی در مسیر پیشرفت و ضرورت بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود گفت: پروژه های بزرگی همچون قطعه هفت آزادراه شیراز-اصفهان، ورزشگاه پارس و پروژه‌های حوزه بهداشت و سلامت در چند ماه اخیر با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت به سرانجام رسیده است و بخش اعظم اقدامات در حوزه عدالت آموزشی نیز از همین محل تامین می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری موفق اکسپو شیراز با انعقاد دست‌کم سه میلیارد دلار تفاهم نامه و قرارداد، جذب سرمایه‌گذاری را از راهکارهای مهم در مسیر توسعه دانست و تاکید کرد: در همین راستا، با اقدامات کارشناسی گسترده بسته‌های متعدد سرمایه‌گذاری بی‌نام نیز در مجموعه اقتصادی استان برای هدفمندسازی و تسهیل فرایند جذب سرمایه‌گذار تدوین شده است.

فارس؛ کانون فعال دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی

وی میزبانی شیراز از نخستین اجلاسیه منطقه‌ای دیپلماسی و همچنین دیدار با بیش از ۲۰ تن از سفرا و وزاری کشورهای مختلف را از دیگر اقدامات مهم در سال جاری توصیف و تصریح کرد: استان فارس به دلیل موقعیت استراتژیک و جایگاه ویژه در سطح ملی، می‌تواند به عنوان یکی از کانون‌های فعال دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی کشور نقش‌آفرینی کند.

استاندار فارس با یادآوری لزوم توجه به امنیت روانی مردم و نشاط اجتماعی گفت: برگزاری رویدادهای هنری از جمله برگزاری جشن نوروز در اماکن مذهبی و تاریخی همچون حرم مطهر احمدی(ع)، حافظیه، تخت‌جمشید و پاسارگاد، کنسرت‌ بین‌المللی ارکستر فیلارمونیک ارمنستان و انتقال دبیرخانه دائمی جشنواره جهانی فیلم فجر به شیراز از جمله اقداماتی است که در این راستا صورت گرفته است.

امیری با تاکید بر لزوم حفظ آرامش، انسجام و تعامل سازنده در فضای استان تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، تشکل‌های مردمی و سیاسی و مجموعه‌های مشورتی، مسیر توسعه استان با رویکردی مشارکتی و در چارچوب گفتمان دولت چهاردهم دنبال خواهد شد.در ابتدای این نشست جمیله کریمی رئیس جبهه اصلاحات استان، هیات رئیسه و جمعی از اعضا به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند.

انتهای پیام/