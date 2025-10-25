افزایش سود عملیاتی 665 درصدی و سود خالص 269 درصدی پتروشیمی شازند / ثبت رکورد تاریخی شاراک

به گزارش ایلنا، عباس کریمی افزود: صورت‌های مالی منتشر شده پتروشیمی شازند در کدال، مربوط به عملکرد ۶ ماهه نخست سال 1404، نشان از کسب سود خالص 15 هزار میلیارد ریالی شاراک و افزایش 269 درصدی و رشد نزدیک به 4 برابری سود خالص این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته دارد.

وی به حجم درآمد عملیاتی شرکت پتروشیمی شازند در 6 ماهه نخست سال جاری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین این واحد پتروشیمی در این بازه زمانی موفق به کسب 190 هزار میلیارد ریال درآمد عملیاتی شد که رشد 5 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای این شرکت به ارمغان آورد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند به شرایطی که این واحد عظیم صنعتی در آن قرار داشت و به‌رغم شرایط موجود توانست به این میزان سود دست یابد اشاره کرده و اظهار داشت: این میزان از افزایش سود، در شرایطی است که به دلیل انجام تعمیرات اساسی، واحدهای تولیدی مجتمع، با 35 روز توقف در تولید روبرو شده بود.

کریمی تصریح کرد: کسب این میزان از درآمد در حالی محقق شده که صادرات محصول A80 به کشور افغانستان که سهم بسزای بالغ بر 25 درصد در سبد محصولات صادراتی پتروشیمی شازند داشته، از اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل وضع قوانین و مقررات سخت گمرکی توسط دولت این کشور متوقف شده است.

وی به میزان سود شناسایی شده به ازای هر سهم در سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره کرده و بیان داشت: شرکت پتروشیمی شازند در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور سال 1404 به ازای هر سهم 883 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 269 درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند تأکید کرد: کسب موفقیت‌ها و دستیابی به عملکرد درخشان این واحد پتروشیمی به عنوان یک صنعت عظیم فرادستی در 6 ماهه نخست سال 1404، مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی تمامی مدیران، کارکنان و کارگران این شرکت و تدابیر مؤثر و مدبرانه اعضای هیئت مدیره بوده است.

کریمی به چشم‌اندازهای پیش رو و انتظارات که از پتروشیمی شازند وجود دارد اشاره کرده و ابراز داشت: انتظار می‌رود روند رو به رشد این واحد پتروشیمی در حوزه‌های تولید و فروش محصولات در 2 بخش داخلی و صادراتی ادامه یابد و این شرکت عملکرد قابل قبولی را تا پایان سال جاری از خود به نمایش بگذارد.

وی به مدت زمان فعالیت شرکت پتروشیمی شازند و چگونگی فعالیت‌های این شرکت اشاره داشته و اضافه کرد: این واحد عظیم صنعتی در سال 1372 به بهره‌برداری رسید و به عنوان یکی از واحدهای فرادستی مطرح برای زنجیره بزرگی از تولیدکنندگان متوسط و کوچک کشور کارسازی و تأمین مواد اولیه دارد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند به اقدامات انجام شده در سال جاری اشاره کرده و گفت: کنترل قیمت تمام شده خوراک از طریق متنوع‌سازی و تأمین بخشی از آن از طریق شرکت‌های مینی ریفاینری داخلی و واردات آن، از مهم‌ترین اقدامات انجام شده و برنامه‌های آینده این مجموعه عظیم صنعتی است.

کریمی افزود: برنامه‌ریزی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نظیر جایگزینی محصول A92 به جای A80 جهت صادرات به کشور افغانستان، اتخاذ سیاست مدیریت هزینه و جلوگیری از خرید اقلام غیرضروی، از دیگر اقدامات انجام شده شرکت و برنامه‌های آینده شرکت پتروشیمی شازند در سال جاری است.

وی ادامه داد: انجام تعمیرات اساسی تمامی واحدهای مجتمع در شرایط جنگ 12 روزه که منجر به کنترل هدررفت مواد و افزایش راندمان واحد‌های تولیدی شده است، فروش اموال مازاد و غیرمولد شرکت و همچنین تعدیل نیروی مازاد، دیگر اقداماتی است که شرکت پتروشیمی شازند اجرایی کرده و جزء برنامه‌های آینده شرکت است.

