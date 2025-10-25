خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاشه پلنگ ایرانی در کوهستان‌های دشتستان پیدا شد

لاشه پلنگ ایرانی در کوهستان‌های دشتستان پیدا شد
کد خبر : 1704669
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل محیط زیست استان بوشهر گفت: باتوجه به پیدا شدن لاشه پلنگ ایرانی در ارتفاعات سخت گذر دشتستان این استان علت مرگ این گونه در معرض خطر توسط کارشناسان محیط زیست آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، خسرو درویشی روز شنبه  با اشاره به اینکه لاشه پلنگ یادشده توسط افراد محلی مشاهده و به ماموران اجرایی محیط زیست اعلام شده است افزود: وضعیت ظاهری لاشه بیانگر گذشت مدت زمان زیاد از مرگ آن است.

وی با اشاره به اینکه کهنسال بودن می تواند یکی از عوامل تلف شدن این پلنگ باشد یادآور شد: لاشه پلنگ متلاشی شده و نمونه گیری برای بررسی دقیق علت مرگ انجام شده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل محیط زیست استان بوشهرتصریح کرد:مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع کوهستان های دشتستان ، دشتی و تنگستان استان بوشهر بدلیل فراوانی طعمه زیستگاه مناسبی برای پلنگ ایرانی به شمار می رود.

درویشی ادامه داد: پلنگ ایرانی از نظر اهمیت در زنجیره غذایی ، زیبایی شناختی و مسایل زیستی نماد و پرچم حیات وحش شناخته می شود.

وی گفت: باتوجه به اینکه پلنگ ایرانی خود را با شرایط محیطی و زیستگاهی منطبق می کند از پراکنش خوبی در سطح کشور برخوردار است.

این مقام مسوول اضافه کرد: بدلیل خشکسالی های پیوسته و کاهش علوفه، دامداران به مناطق بالا دست ارتفاعات کوچ می کنند که این امر باعث تعارض این گونه حیات وحش با دام شده است.

درویشی با اشاره به اقدام های ملی برای کاهش تعارض انسان با حیات وحش گفت: در چند سال اخیر با پوشش بیمه دامی و طعمه حیوانات وحشی در معرض خطر که در راس آن پلنگ ایرانی قرار دارد در قالب تفاهم نامه بین صندوق بیمه کشاورزی و محیط زیست، پرداخت هزینه به دامدار انجام می شود تا در صورت حمله پلنگ به دام‌های اهلی و وارد آمدن خسارت به دامداران، خسارت وارده از طریق شرکت بیمه جبران شود.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت:پلنگ ایرانی شکارچی راس هرم غذایی ایران بوده و گسترده‌ترین دامنه شکار را دارا می‌باشد.

درویشی افزود: پلنگ یکی از ۳۷ گونه گربه‌سان دنیا محسوب می‌شود و اعضای این خانواده در تمام نقاط جهان به جز استرالیا، قطب شمال و قطب جنوب زندگی می‌کنند.

وی تصریح کرد: پلنگ ایرانی با نام علمی (Panther pardus saxicolor) بزرگ جثه‌ترین پلنگ دنیاست که تنوع غذایی و زیستگاهی گسترده‌ای دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ