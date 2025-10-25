به گزارش ایلنا، خسرو درویشی روز شنبه با اشاره به اینکه لاشه پلنگ یادشده توسط افراد محلی مشاهده و به ماموران اجرایی محیط زیست اعلام شده است افزود: وضعیت ظاهری لاشه بیانگر گذشت مدت زمان زیاد از مرگ آن است.

وی با اشاره به اینکه کهنسال بودن می تواند یکی از عوامل تلف شدن این پلنگ باشد یادآور شد: لاشه پلنگ متلاشی شده و نمونه گیری برای بررسی دقیق علت مرگ انجام شده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل محیط زیست استان بوشهرتصریح کرد:مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع کوهستان های دشتستان ، دشتی و تنگستان استان بوشهر بدلیل فراوانی طعمه زیستگاه مناسبی برای پلنگ ایرانی به شمار می رود.

درویشی ادامه داد: پلنگ ایرانی از نظر اهمیت در زنجیره غذایی ، زیبایی شناختی و مسایل زیستی نماد و پرچم حیات وحش شناخته می شود.

وی گفت: باتوجه به اینکه پلنگ ایرانی خود را با شرایط محیطی و زیستگاهی منطبق می کند از پراکنش خوبی در سطح کشور برخوردار است.

این مقام مسوول اضافه کرد: بدلیل خشکسالی های پیوسته و کاهش علوفه، دامداران به مناطق بالا دست ارتفاعات کوچ می کنند که این امر باعث تعارض این گونه حیات وحش با دام شده است.

درویشی با اشاره به اقدام های ملی برای کاهش تعارض انسان با حیات وحش گفت: در چند سال اخیر با پوشش بیمه دامی و طعمه حیوانات وحشی در معرض خطر که در راس آن پلنگ ایرانی قرار دارد در قالب تفاهم نامه بین صندوق بیمه کشاورزی و محیط زیست، پرداخت هزینه به دامدار انجام می شود تا در صورت حمله پلنگ به دام‌های اهلی و وارد آمدن خسارت به دامداران، خسارت وارده از طریق شرکت بیمه جبران شود.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت:پلنگ ایرانی شکارچی راس هرم غذایی ایران بوده و گسترده‌ترین دامنه شکار را دارا می‌باشد.

درویشی افزود: پلنگ یکی از ۳۷ گونه گربه‌سان دنیا محسوب می‌شود و اعضای این خانواده در تمام نقاط جهان به جز استرالیا، قطب شمال و قطب جنوب زندگی می‌کنند.

وی تصریح کرد: پلنگ ایرانی با نام علمی (Panther pardus saxicolor) بزرگ جثه‌ترین پلنگ دنیاست که تنوع غذایی و زیستگاهی گسترده‌ای دارد.