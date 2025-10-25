به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی روز شنبه افزود: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه که دیشب رخ داد، یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد و تمامی مصدومان توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این حادثه، تصادف ۲ دستگاه خودروی پراید نیز در خواف، کمربندی روبروی دانشگاه رخ داد که ۶ مصدوم برجای گذاشت، یک مصدوم به صورت سرپایی درمحل درمان و پنج مصدوم دیگر توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف منتقل شدند.

مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: همچنین واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید حوالی ساعت ۲۱ دیشب در جاده گوارشک، حاشیه روستای نقاب منجر به مصدوم شدن پنج نفر شد که تمامی مصدومان این حادثه توسط ۲ دستگاه آمبولانس به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند.