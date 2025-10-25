خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف زنجیره‌ای در جاده قوچان به مشهد ۱۱ مصدوم در پی داشت

تصادف زنجیره‌ای در جاده قوچان به مشهد ۱۱ مصدوم در پی داشت
کد خبر : 1704665
لینک کوتاه کپی شد.

مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برخورد سه دستگاه خودروی سواری پراید، پژو ۲۰۶ و دنا در جاده کمربندی قوچان به مشهد منجر به مصدومیت ۱۱ نفر شد.

به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی روز شنبه افزود: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه که دیشب رخ داد، یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد و تمامی مصدومان توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این حادثه، تصادف ۲ دستگاه خودروی پراید نیز در خواف، کمربندی روبروی دانشگاه رخ داد که ۶ مصدوم برجای گذاشت، یک مصدوم به صورت سرپایی درمحل درمان و پنج مصدوم دیگر توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف منتقل شدند.

مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: همچنین واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید حوالی ساعت ۲۱ دیشب در جاده گوارشک، حاشیه روستای نقاب منجر به مصدوم شدن پنج نفر شد که تمامی مصدومان این حادثه توسط ۲ دستگاه آمبولانس به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ