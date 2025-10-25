به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی روز شنبه در ارتباط وبیناری گردهمایی معاونان درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد، افزود: شورای عالی بیمه وظیفه دارد هزینه واقعی خدمات درمانی را محاسبه و به دولت ارائه دهد تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت اقتصادی کشور انجام گیرد.

وی ادامه داد: این امر نیازمند مشارکت فعال دانشگاه‌های علوم پزشکی، نمایندگان مجلس و نهادهای اقتصادی کشور است تا با تعامل و گفت‌وگو بتوان به تصمیمات موثر دست یافت.

ارتقای نظام درمان و اقتصاد سلامت در گرو هم‌افزایی ملی است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه گفت: تعامل و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت در سلامت و پایداری اقتصادی حوزه درمان باشد.

ظفرقندی ضمن تقدیر از تلاش‌های جامعه درمان در شرایط بحرانی کشور، بر ضرورت تحول در ساختار اقتصاد سلامت، تقویت نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و ارتقای سواد سلامت عمومی تاکید کرد.

وی ادامه داد: تجربه بحران‌های اخیر نشان داد که توان علمی، انسجام سازمانی و تسلط کارشناسان حوزه درمان در کشور، نقطه اتکایی مطمئن برای مدیریت شرایط سخت است و امروز با افتخار می‌گوییم که نظام درمان ایران ظرفیت بالایی در پاسخگویی به حوادث و بحران‌ها دارد و این توان ملی باید بیش از پیش تقویت شود.

نظام ارجاع یکی از اصول اساسی در مدیریت بهینه منابع درمانی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای استقرار نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات بیان کرد: نظام ارجاع یکی از اصول اساسی در مدیریت بهینه منابع درمانی است.

ظفرقندی افزود: این طرح از مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر کشور آغاز شده و با شناسایی نقاط ضعف و تقویت زیرساخت‌ها در سطوح دوم و سوم ادامه می‌یابد. هماهنگی و همراهی دانشگاه‌ها در اجرای دقیق این طرح نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آن دارد.

وی با تاکید بر لزوم نگاه کارشناسانه در توسعه خدمات ادامه داد: درخواست تاسیس یا تجهیز مراکز درمانی باید مبتنی بر اصول سطح‌بندی و نیاز واقعی منطقه باشد. توسعه نامتوازن نه‌تنها به بهبود خدمات کمک نمی‌کند، بلکه باعث هدررفت منابع محدود کشور می‌شود.

بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی فشار زیادی به حوزه سلامت وارد کرده است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به وضعیت مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مشکلات ناشی از بدهی سازمان‌های بیمه‌گر عنوان کرد: در ماه‌های اخیر، بدهی‌های معوق سازمان تأمین اجتماعی به بخش سلامت فشار زیادی به دانشگاه‌ها و شرکت‌های دارویی وارد کرده است.

ظفرقندی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح عالی کشور، فرآیند تسویه این بدهی‌ها در حال انجام است و مقرر شده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات در قالب اوراق تامین شود که این اقدام می‌تواند بخش مهمی از مشکلات مالی حوزه درمان را برطرف کند.

وی با تاکید بر اینکه سلامت و معیشت از اولویت‌های اصلی دولت هستند، ادامه داد: حل مسائل اقتصادی حوزه سلامت نیازمند همدلی، منطق و پیگیری مستمر است. تعامل نزدیک با صاحبان فرآیندها و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، مسیر دستیابی به ثبات مالی و توسعه خدمات درمانی را هموار می‌کند.

بی اطلاعی حدود ۴۰ درصد از بیماران دیابتی از بیماری خود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین با تاکید بر اهمیت پیشگیری‌های درمانی عنوان کرد: پیشگیری فقط محدود به حوزه بهداشت نیست، بلکه در حوزه درمان نیز باید با رویکردی فعال دنبال شود.

ظفرقندی افزود: کاهش تصادفات جاده‌ای، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان و دیابت و آموزش سبک زندگی سالم از محورهای اساسی سلامت پایدار است.

وی ادامه داد: امروز حدود ۴۰ درصد از بیماران مبتلا به دیابت از بیماری خود آگاه نیستند. این مساله هزینه‌های سنگینی برای نظام سلامت ایجاد می‌کند، در حالی‌که با ارتقای سواد سلامت و آموزش همگانی می‌توان از بروز بسیاری از عوارض پیشگیری کرد.

این مسوول اظهار کرد: بنابراین باید از ظرفیت پلتفرم‌ها و رسانه‌های نوین برای آگاهی‌بخشی به مردم بیشترین استفاده را ببریم.

ظفرقندی با تاکید بر ضرورت گفت‌وگو، تعامل و آینده‌نگری در تصمیمات حوزه درمان افزود: توسعه نظام سلامت تنها با هم‌فکری، انسجام و کار تیمی محقق می‌شود.

وی گفت: باید با واقع‌بینی، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه‌جانبه بتوانیم نظام درمان کشور را در مسیر پایداری و کارآمدی قرار دهیم. وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه‌ها و جامعه پزشکی، مصمم است تا گام‌های موثری در جهت ارتقای خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم بردارد.

گردهمایی معاونان درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور امروز (سوم آبان ماه) به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجتمع شهدای سلامت آغاز شد و فردا (یکشنبه) به کار خود ادامه می‌دهد.

